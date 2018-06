22 jun 2018

El mundo se ha estremecido esta semana al escuchar los llantos de los niños separados por sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. O las fotos de esos mismos niños enjaulados. La decisión de Estados Unidos de arrancar a niños e incluso bebés de los brazos de sus padres para ser deportados por separado ha provocado una ola de solidaridad con las familias en situación de imperiosa necesidad y de rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump. Las cuatro primeras damas estadounidenses vivas, Rosalind Carter, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama y hasta Melania Trump se han manifestado en contra de esta medida. Finalmente, ayer el Presidente anunció una orden presidencial que, además de prohibir las separaciones, dictamina la reunificación de las familias afectadas, más de 2.000.

Ayer, para mostrar aún más su compasión con la situación de las familias, Melania Trump viajó a un centro de detención en la ciudad fronteriza de McAllen (Texas) para interesarse por la situación de los niños y conocer su situación de primera mano allí. Recordemos: Melania ha repetido una y otra vez que su labor como Primera Dama se centrará en el bienestar infantil, con lo que la situación es idónea para que muestre su posición. 'Me gustaría saber cómo puedo ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo más rápido posible', dijo Melania a los trabajadores sociales.

Por desgracia, una mala elección de vestuario va a sepultar su gesto en un terremoto viral. Aunque en esta ocasión acertó al no llevar tacones altos, como sí hizo en su visita a Texas tras el huracán Harvey, se colocó una parka verde de Zara con un mensaje en la espalda que no puede ser más controvertido. Dice: 'I Really Don't Care, Do You?' ('Realmente a mí me da igual. ¿Y a ti?'). ¿Cómo es posible que ningún miembro del equipo de Melania Trump se percatara de lo inapropiado del mensaje? Si ninguna persona sabe español, ¿cómo no tomaron la precaución de enterarse que mensaje estaba respaldando la Primera Dama al ponerse la prenda?

A preguntas de los escandalizados periodistas por esta tremenda metedura de pata, una portavoz de la Casa Blanca respondió: 'Es solo una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de esta importante visita a Texas, espero que los medios de comunicación no se centren en esta anécdota'. Parece que no va a tener demasiada suerte...

