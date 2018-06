25 jun 2018

Edurne eleva, aún más, la temperatura. En bikini, con la mitad de las piernas sumergidas en la piscina y luciendo un tipazo, así se dejó ver en sus redes sociales.

La imagen de la cantante madrileña con un bikini amarillo que no ha pasado desapercibido ha conquistado Instagram y ya tiene más de 90.000 'me gusta'. Con el mensaje 'Happy Summer Time' (Feliz verano, en castellano), Edurne da por inaugurado el verano. Mensajes como “Eres una diosa”, “Cuerpazo”, “Olé”, son solo algunos de los más de 400 comentarios que ha recibido.

La cantante de 32 años presume de figura con un bikini amarillo con estampado florar de la marca Maar Swimwear. Para lograr el conjunto perfecto, Edurne mezcló el sujetador con volante en los tirantes de la línea: Margarita (85 euros) con la braga de la línea Cocoa (85 euros).

Maar Swimwear es una firma venezolana, que se sitúa como una de las de mayor crecimiento a nivel internacional tanto por su diseño, como por su fabricación. La marca se caracteriza por sus llamativos diseños y su apuesta por el color.

Pero si no quieres gastar tanto dinero en un bikini, marcas como Shein, Oysho, H&M, Calzedonia, Tezenis... ofrecen alternativas parecidas y al alcance de todos los bolsillos.

Sus seguidores no solo le han lanzado piropos a su figura y llamativo bikini. Muchos han bromeado con que su espectacular figura es la responsable de que su novio, el portero David De Gea. “Ahora entendemos por qué no se concentra De Gea”, “Aquí vemos el motivo por el cual @d_degeaofficial no para nada”, “Entiendo que De Gea está más desconcentrado”.

Seguramente estos comentarios no le harán mucha gracia. Recordemos que tras las críticas que ha recibido su pareja por su desempeño con la selección española en el mundial de Rusia ella no se ha callado y con mensajes como: “Hagamos que ocurra” y “vamos a por todas” ha mostrando su apoyo a De Gea, incluso cuando su papel en la selección ha sido cuestionado. “Para mí es el mejor portero del mundo y los que entienden dicen que es uno de los tres mejores. Creo que no hay más que decir...” sentenció.