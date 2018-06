26 jun 2018

Paula Echevarría ha conquistado de nuevo Instagram con uno de esos 'looks' que nos parecen ideales para cualquier plan que se nos presente este verano. Un 'look' en el que la actriz ha apostado por un mono corto de estilo oriental de la firma ba&sh que ya se ha convertido en la nueva prenda más buscada de la 'it girl'.

Un mono de pantalón corto y de corte entallado, con escote en V, mangas acampanadas, estampado floral (uno de los estampados del verano) y de color rojo, que ha conquistado por completo a sus seguidoras en la red social y del que, muy a nuestro pesar, solo queda disponible una de las tallas en la tienda online de la firma.

La buena noticia es que aún se encuentra disponible en otros dos colores: verde y negro. Y que cuenta con un descuento del 30% de su precio original.

Mono corto Khan, 133 euros. pinit

Paula ha optado por completar su 'look' con unas sandalias trenzadas y con cristales de Alma en Pena, una cesta de mimbre de Fetiche Suances y aros de Mango.

Otro 'lookazo' más que nos propone Paula y que nos parece ideal para reinventar este verano en nuestros 'outfits' más veraniegos.

