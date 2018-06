26 jun 2018

Perfecta. Así quería lucir Melania Trump durante su visita sorpresa a un albergue de niños inmigrantes en a McAllen, Texas. Melena larga y con suaves tirabuzones, pantalón blanco, zapatillas Adidas, gafas de sol grandes y negras, una parka verde. Hasta allí todo correcto, el error estaba justo en la parte trasera de su chaqueta. La desatinada frase: “La verdad es que no me importa, ¿a ti?" terminó por ponerla en el ojo del huracán. Su visita terminó siendo un fiasco y no logró su objetivo: minimizar los daños causados por las políticas antiinmigrantes de Trump.

La polémica chaqueta desató casi inmediatamente fuertes críticas no solo en las redes sociales y medios de comunicación, sino también en la industria de la moda. Todo comenzó con un mensaje claro: “La verdad es que sí me importa, y ¿a ti?”. Pronto los usuarios de las redes, en especial de Instagram, customizaron chaquetas parecidas a la que llevó Melania y pintaron el lema.

Famosos como la modelo Jill Vedder o el cantante Michael Franti lucieron las suyas. Ambos exigían el fin de la política tolerancia cero de Trump y pedían boicotear el mensaje que Melania llevaba en su parka de Zara (40 euros).

El movimiento fue tal que pronto una compañía decidió comercializar una gabardina en respuesta a la que llevaba la primera dama. La marca se llama Wildfang y logró en cuestión de horas agotar su prenda con el mensaje: "Realmente sí me importa. ¿Y a ti?".

La compañía, con sede en Portland, anunció en Instagram que la totalidad de los ingresos se destinará a la organización sin fines de lucro Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y Servicios Jurídicos (RAICES), que lleva a cabo actualmente una campaña para poner fin a la separación familiar en la frontera entre Estados Unidos y México. "¿Y qué tal si hacemos nuestra propia versión de la chaqueta de Melania y donamos todas las ganancias a @raicestexas. ¿Quién se apunta?", escribió Wildfang. La publicación se volvió viral y recibió numerosas muestras de apoyo.

La chaqueta (98 dólares) se agotó en pocas horas, pero la firma ya la ha repuesto en su página web, aunque anuncian que se tardaran tres semanas en enviarla. La firma también lanzó una camiseta (40 dólares) y una sudadera (60 dólares) con el mismo mensaje. La compañía incluye dentro de estos dos modelos en su tienda por Internet un mensaje para la primera dama que dice: "Oye, Melania, a nosotros sí que nos importa! Por eso hemos hecho esta chaqueta. Queremos decir que apoyamos a los inmigrantes. Queremos decir que sí nos importa".