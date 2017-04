Manual de estilo de la perfecta invitada de boda

17 abr 2017

¡Es tiempo de bodas! Con el buen tiempo, la agenda se llena de compromisos nupciales y todas queremos acertar con el look. Algunas dudas son más obvias, otras no tanto. ¡Toma nota de nuestras claves para ser la invitada perfecta!

1. Día o noche. Antes de elegir el look, lo principal es saber si se trata de un acto de mañana o de noche. En el primer caso, lo correcto es ir de corto y con tejidos sencillos, sin embargo, la noche admite más licencias: vestidos largos y cortos, tejidos más ricos y colores más potentes.

2. Y si es una boda religiosa, acuérdate de que los hombros, al igual que el escote, tienen que ir cubiertos, sin embargo, en las ceremonias civiles no existen reglas. Eso sí, piensa que vas a una boda y no a una alfombra roja... ¡y más si es en el campo o en la playa!

3. Tocados y pamelas para todas. Para acertar con un tocado, una pamela o un sombrero, solo es preciso elegir bien y dejarse asesorar por profesionales y estudiar el resto del look para que equilibre la estética del conjunto y no la destroce. Debe primar la elegancia y que, ante todo, te sientas cómoda con lo que llevas.

4. Juega con los colores, pero sin pasarte. Los looks en bloque son tendencia, apuesta por los colores vivos como los amarillos o los rosas y, si te atreves, mezcla estampados al más puro Dolce & Gabbana, pero solo si te sientes segura porque de lo contrario estarás incómoda.

5. La duda del negro y el blanco: ¿son los colores prohibidos? El negro es el color del luto, pero eso no significa que no se pueda usar en una boda, sino que es más recomendable decantarse por otros tonos más alegres, entre los que no está el blanco, que es el color por excelencia de la novia.

6. No dejes para el último momento el peinado. Por el día, y si vas a llevar tocado o pamela, lo común es adaptar el peinado a estos accesorios. Tanto las pamelas como los tocados pueden llevarse con pelo suelto, semirecogidos o recogidos y sependerá de la imagen que quieras proyectar y del conjunto del look, más o menos informal. La noche, aunque más sencilla por la ausencia de tocados, es más creativa. Inspírate en nuestras propuestas.

7. La importancia del bolso y los zapatos. Los complementos son la clave para convertir un look, en ‘el look’, siempre te lo decimos. Pero cuando se trata de encontrar el estilismo perfecto para ser la invitada más elegante en una boda, su importancia se multiplica.

