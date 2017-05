7 may 2017

Como todo lo que hace Chiara Ferragni (The Blonde Salad), su pedida de matrimonio fue a lo grande. No podía ser de otra forma. La influencer italiana fue sorprendida por su novio, el cantante Fedez, en un concierto de su banda. Él, micrófono en mano, invitó a su novia a subir al escenario mientras se proyectaba un vídeo con imágenes de ambos para acabar hincando rodilla y sacar un anillo del bolsillo al más puro estilo cinematográfico. Ella no pudo más que echarse a llorar y lanzarse a sus brazos a modo de afirmación ante los miles de espectadores que se encontraban en la Arena de Verona.