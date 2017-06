Vestidos para copiar el look de invitada perfecta de Sarah Jessica Parker

7 jun 2017

Aunque más sobria que Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker también derrocha estilo en 'Divorce', la comedia en la que interpreta a Frances, una mujer casada que decide separarse. La actriz está inmersa en la grabación de la nueva temporada y la hemos pillado con un look perfecto de invitada de boda.

Sarah Jessica Parker derrocha estilo con un vestido estampado midi y salones

Frances es una mujer sencilla, de hecho fue la conclusión a la que llegaron Sarah Jessica Parker y su director de vestuario cuando comenzaron a rodar la serie de BHO. "No queríamos que la ropa fuera un espectáculo", comentó el estilista. Pero eso no significa que la actriz no pueda inspirarnos con su vestido midi estampado.

Perfecto para una boda de mañana, la actriz combinó su 'wrap dress' con unos stilettos, un conjunto sin estridencias, pero muy elegante como estos vestidos que hemos seleccionado para que puedas copiarle el vestido.