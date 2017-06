12 jun 2017

La boda de Jessica Chastain ha acapardo nuestra atención en las últimas horas. La actriz californiana dio el 'sí, quiero' a Gian Luca Passi de Preposulo, su pareja desde hace cinco años, en una romántica ceremonia en Venecia en la que no faltó el sabor 'made in Hollywood' de la mano de estrellas como Anne Hathaway o Emily Blunt.

Aunque de momento no hay imágenes oficiales del enlace y los invitados han sido bastante discretos en sus redes sociales, a través de Instagram se han filtrado algunas fotos de la boda, en la que se puede ver el vestido de novia de Jessica Chastain, como aquí:

My OTP is married and even more in love and my heart cannot handle this ! I have no words for how happy I am for them!!! #JessicaChastain #gianlucapassidepreposulo Una publicación compartida de Sam (@chxstainiac) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 3:33 PDT

Sin embargo, después de tantos looks de fiesta inolvidables, de derrochar estilo en Cannes, en los Oscar y en un sinfín de premieres, después de tanto glamour de alfombra roja, tenemos que confesar que el vestido de novia de Jessica Chastain nos ha defraudado. Cierto es que no es peor look nupcial de una famosa que recordamos (estos, en cambio, nos provocan pesadillas), pero esperábamos bastante más de la actriz que este modelo de estilo clásico, de un blanco radiante, con escote corazón, bordados joya y silueta sirena que la protagonista de 'La noche más oscura', 'Interestelar' o 'The Martian' completó recogiendo su característica melena pelirroja en un moño tirante que adornó con un velo de tul.

Puede quizá que, simplemente, estas 15 veces que aquí te mostramos, Jessica Chastain puso el listón demasiado alto con sus looks...