La historia del vestido de no novia de Malena Costa

20 jun 2017

Hace unos meses te proponíamos que si "te casas, pero no quieres vestirte de princesa ni, mucho menos, dejarte un dineral en tu vestido" nosotras te dábamos 25 ideas de vestidos preciosos para novias que no querían vestirse de novia. Y ahora, con el verano en ciernes, Malena Costa nos demuestra que nuestra teoría de los vestidos de 'no novia' era un acierto con el look nupcial perfecto que llevó en su boda... ¡sorpresa!

Pensé que iba a una fiesta... y de repente me encontré en EL DÍA DE MI BODA. Una boda sorpresa para todos, organizada por el hombre de mi vida y ahora mi marido! Nunca hubiese imaginado una boda más bonita, romántica, emotiva y todas las palabras bonitas que se puedan decir!!! Gracias mi amor por sorprenderme siempre!!!! Una fecha que nunca olvidaremos! 16.06.2017 Una publicación compartida de malenacosta7 (@malenacosta7) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 2:25 PDT

La modelo creía que iba a una fiesta ibicenca en su Mallorca natal, pero cuando llegó al lugar en el que la había citado Mario Suárez, se encontró con su propia boda: una ceremonia al aire libre, de estética boho, rodeada de todos sus seres queridos y que ella misma calificó en su cuenta de Instagram como "romántica, emotiva y todas las palabras bonitas que se puedan decir".

Marido&Mujer , familia M&M. Una publicación compartida de malenacosta7 (@malenacosta7) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 2:31 PDT

La pareja había anunciado en febrero que posponía su boda por el embarazo de la modelo que, como creía que iba a una fiesta ibicenca, había elegido un diseño de Charo Ruíz de inspiración 'boho', elaborado en exclusiva para ella en tres capas de blonda con puntillas de guipur. Con delicadas transparencias, anudado al cuello, con la espalda al aire y un amplio escote en 'uve', estaba inspirado en el movimiento 'hippie' de los años '70 y, a diferencia de Malena Costa, las responsables de la firma de moda 'ad lib' sí sabían que este vestido tan especial iba a ser para luna novia:

¿Quién no querría que el hombre de su vida le sorprendiera con algo así? Nosotras, además, queremos su vestido de 'no novia'...