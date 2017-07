Miranda Kerr publica las fotografías de su boda

17 jul 2017

Hace poco menos de 2 meses dábamos la noticia: Miranda Kerr y Evan Spiegel se habían casado en una ceremonia muy íntima. La modelo sí contó detalles de la boda: a penas 50 invitados, se celebró en su mansión de Brentwood, California o que 'When You Wish Upon a Star' sonaba de fondo durante la celebración.

Pero decidió mantener en secreto el gran detalle: el vestido de novia. Hoy por fin la modelo publicaba tres instantáneas del esperado día. Tras las fotografía sen encuentra Patrick Demarchelier quien capturaba el momento en el que la ex ángel de Victoria's Secret lucía el sencillo y elegante diseño de Maria Grazia Chiuri para Dior Haute Couture.

Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 10:45 PDT

Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 10:40 PDT

El estilo de MIranda Kerr ha ido cambiando pero siempre bajo la inspiración de Grace Kelly, Audrey Hepburn y su abuela así que el vestido tenía que ser princpialmente elegante. El diseño fue encargado a medida por la modelo: un vestido de manga larga y cuello cerrado con una falda de satén en color mantequilla con lirios bordadosa y un velo con diadema a modo de corona bajo el que se recogía el pelo con la raya en el centro.

Además te puede interesar:

- El vestido de novia de Pippa Middleton, al detalle

- Ekaterina Malysheva, dos estilos de novia para una boda real en Hannover

- Los trucos de las famosas que debes copiar para acertar con tu look de invitada