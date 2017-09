Tendencias para novias: vestidos de escote Bardot

20 sep 2017

Compartir en google plus

Brigitte Bardot lo puso de moda en los 60 y desde entonces ha llevado su nombre: el escote Bardot, 'off the shoulders' o de hombros caídos, que envuelve los brazos y deja al descubierto las clavículas, ha sido una de las tendencias más potentes del 'streetstyle' desde hace varios años. Una tendencia tan popular que ha dado el salto de la calle al universo nupcial y en las nuevas colecciones de novia se ha convertido en una de las estrellas de los looks para 2018.

Súper sensual, femenino y muy favorecedor, este escote cotiza al alza entre las nuevas novias porque toca todos los palos: sienta bien a todas las siluetas, es atemporal y capaz de resistir el paso de los años, y a menudo logra el equilibrio perfecto entre la sensualidad de las curvas femeninas, especialmente en el cuello y los hombros, y el toque dulce y 'naïve' de las novias clásicas.

¿Pero sabes por qué el escote bardot triunfará en 2018? En Zankyou nos dan 6 motivos que te van a convencer.