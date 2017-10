21 oct 2017

Es italiana, nacida en Polignano a Mare, un pueblecito costero al sur del país. Quizá por eso en Barcelona, viviendo frente al mar, se siente como en casa. Llegó por amor y ya han pasado más de 15 años. Lleva dos al frente de la Barcelona Bridal Week, pero no venía de nuevas. Antes, también en la Fira de Barcelona, trabajaba en proyectos de moda. Aunque no tan especiales como este.

Mujerhoy ¿Qué hace una italiana como directora de la Barcelona Bridal Week?

Estermaria Laruccia Vine a esta ciudad por amor. Me instalé aquí, encontré trabajo, buenos amigos y a mi pareja. Es un sitio en el que se vive bien y los valores que me he encontrado son muy parecidos a los que me enseñaron de niña en Italia. Me siento como en casa, aunque siempre digo que soy italiana hasta el final.

Mujerhoy ¿Qué cree que ha aportado a este salón de moda nupcial?

Estermaria Laruccia No ha sido sola, estoy al frente de un equipo. Tengo la suerte de trabajar con gente que no solo es muy profesional, sino que también trabaja con pasión. Creemos mucho en la fuerza de esta ciudad y hemos puesto en valor la tradición textil y el buen trabajo que hacen las empresas. Al final, nosotros somos el reflejo del sector, no hemos inventado nada.

Mujerhoy ¿Cuál es el mercado más complicado para las firmas?

Estermaria Laruccia Todos tienen sus peculiaridades. Asia es el gran reto; la moda nupcial europea gusta en todo el mundo, pero allí todavía cuesta. Además del negocio, hay que fijarse también en la parte cultural. Tenemos que entender la idiosincracia de cada país, cómo funcionan a nivel cultural y qué oportunidades representan para las marcas que apuestan por nosotros.

Las cifras del negocio La facturación global del sector nupcial en España supone cerca de 1.300 millones de euros, el 12,9% sobre el conjunto del textil.

millones de euros, el sobre el conjunto del textil. Las exportaciones constituyen el 40,7% de la facturación de vestidos de novia made in Spain.

de la facturación de vestidos de novia made in Spain. El 70% de estas exportaciones se hacen a países europeos.

de estas exportaciones se hacen a países europeos. España cuenta con una red de 700 compañías dedicadas a la moda nupcial que dan empleo a más de 6.000 personas.

compañías dedicadas a la moda nupcial que dan empleo a más de personas. Cada año se producen 755.000 vestidos de novia en nuestro país.

vestidos de novia en nuestro país. En la última edición de la Barcelona Bridal Week participaron más de 300 firmas y se pudierion ver 25.000 vestidos.

Mujerhoy ¿En qué país tiene más éxito la moda nupcial española?

Estermaria Laruccia Gusta en todo el mundo. No somos los primeros en producción, pero sí el segundo país exportador del mundo después de China. Esto ya dice mucho, porque con China no se puede competir. España es el único país occidental que tiene más producción de trajes de novia que los que consume. Hicimos un estudio y las cifras eran claras: una de cada 10 novias en el mundo elige un traje español. Gusta mucho por la costura, la calidad, los tejidos, el diseño... Tenemos empresas muy potentes a nivel mundial que ayudan a difundir nuestra moda fuera. Pero también hay empresas más pequeñas que apuestan por la internacionalización y han sabido entrar en otros mercados.

"Los millennial se van a casar de aquí a 20130 y hay que entenderles y conectar".

Mujerhoy ¿Es importante la internacionalización?

Estermaria Laruccia El futuro del negocio está en el exterior. España se está recuperando, pero demográficamente tiene el crecimiento que tiene. Las empresas han tenido capacidad de dirigirse a otros países europeos por cercanía geográfica y cultural. Europa es el mayor receptor de la producción española.

Mujerhoy ¿Han cambiado las millennials la cultura del vestido de novia?

Estermaria Laruccia Uno de los retos que tiene el sector es escuchar las necesidades de sus clientes. Y el nuevo cliente es el millennial, que serán los protagonistas de las bodas desde ahora hasta el 2030. Hay que entender cómo viven, cómo se mueven, cómo compran y acercarse a ellos. Viven conectados y las cosas les gustan o no dependiendo de cuántos likes tienen.

En la edición 2017 de la Bridal Week, han desfilado las mejores firmas de moda nupcial. pinit

Mujerhoy ¿Y la compra on line? ¿Tiene éxito en este sector?

Estermaria Laruccia El primer canal que utilizan las futuras novias para buscar su vestido es el on line. Y las marcas, para darse a conocer, tienen que estar ahí. Pero en Europa todavía no se ha dado un salto a la compra, se sigue haciendo en persona. Somos mujeres muy modernas, habituadas a la tecnología, pero la compra del vestido sigue siendo un momento romántico en el sentido más amplio: quieres dedicarle tiempo. También porque es una inversión muy importante para una mujer y no queremos fallar.

Mujerhoy ¿Han subido las ventas desde que se celebra la Bridal Week?

Estermaria Laruccia Este 2017 hemos cerrado la edición más internacional de los 27 años que tiene el salón. El 65% de las marcas que estaban presentes venían de fuera de España. Les ofrecemos la oportunidad de encontrar y abrir nuevos mercados. Nosotros, con respecto a otros eventos, combinamos perfectamente los desfiles con la parte de negocio. La moda no es solo imagen, después de los desfiles hay que vender.

Mujerhoy ¿Cómo se eligen las firmas?

Estermaria Laruccia La clave está en la calidad, el diseño y la innovación de los productos. La selección de marcas que hacemos tienen que reunir estos criterios.

Mujerhoy ¿Cómo ve el sector nupcial de aquí a cinco años?

Estermaria Laruccia Lo más importante serán los nuevos consumidores, los millennials. Y yo creo que la figura del wedding planner cobrará más protagonismo, porque la mujer de hoy está más ocupada pero, al mismo tiempo, quiere que su día sea especial, perfecto y único.

*Artículo originalmente publicado en el número 967 de mujerhoy.