Ideas de decoración rústica para tu boda

13 nov 2017

Atrás quedaron los años en las que las fincas dictaban la estética de las bodas y los novios tenían que acatar las directrices de decoración del lugar donde habían elegido celebrar su enlace. El gusto por los detalles, el DIY ('do it yourself' o 'hazlo tú mismo), el buen hacer de los 'weddings planner', los mil y un blogs y publicaciones sobre bodas y la irrupción en escena de valiosas fuentes de inspiración como Pinterest o Instagram han hecho que los novios cada vez quieran personalizar más y más todos los detalles de su gran día. Y, por supuesto, la decoración es uno de los puntos fuertes a tener en cuenta.

Entre todas las posibilidades para la decoración de bodas, quizá sea la tendéncia rústica la que más juego puede darnos y, sin duda, la que prefieren muchos novios para crear una estética cálida y acogedora en su gran día.

La madera, los elementos naturales, el juego de plantas y flores, los tonos tierra, los tejidos artesanales y los elementos decorativos de inspiración 'vintage' nos invitan a crear un ambiente bucólico, pero a la vez sofisticado, tanto en la ceremonia, como en el cóctel, el banquete y, por supuesto, la fiesta con la que pongáis la guinda al día mágico de vuestra boda.

