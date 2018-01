¿Qué velo elegir para cada vestido de novia?

19 ene 2018

¿Velo o no velo? Esa es la cuestión. Lucir un velo o no el día más importante de su vida se convierte en un dilema para la mayoría de las novias. Una decisión complicada y que depende del estilo de la boda y de la personalidad de la protagonista. Eso sí, antes de elegir cualquier velo, no te olvides de que la primera regla es que siempre debe ser del mismo tono que el vestido. En la actualidad las novias pueden optar entre el clásico velo largo o un sencillo midi con varias capas que resalte los rasgos de la cara. Si eres de las que tiene la ilusión de lucir un buen velo el día de tu boda, te vamos a dar algunas pistas para elegir el mejor para tu vestido de novia.

El vestido de novia es siempre el elemento protagonista del look, por tanto, el velo debe solo complementarle. Escoge el velo que mejor combine con el vestido y no al contrario. Si el vestido es romántico puede llevar algún bordado, encaje o detalle de pedrería, así que tenlo en cuenta a la hora de elegir el velo. Si el vestido es sofisticado, elige un velo liso y sin detalles para que no sobrecargue tu look y sea solo un accesorio discreto.

Si eliges un vestido con mucho volumen, procura elegir un velo largo y ligero para aportar sencillez a tu look nupcial. Si el vestido es recto, puedes elegir un velo de varias capas corto o mediano. Si eliges uno largo marca la diferencia con un diseño original o detalles de pedrería.

Para las ceremonias religiosas lo más adecuado siempre es elegir un velo largo. Si tu vestido tiene una larga cola, lo adecuado es que el velo sobrepase su largura. Dentro de los largos triunfa para las novias 'royal' el conocido como velo catedral, con unas dimensiones de entre los dos y tres metros de longitud. También encanta a las novias más tradicionales el velo capilla, ligeramente más corto. Los velos de largo medio son una opción moderna y menos formal que se suele lucir con los vestidos dos piezas y midi.

Si vas a elegir un vestido corto, la mejor opción siempre será un velo también corto. Por ejemplo un original 'blusher' en tul que termina a la altura de los hombros, o un 'birdcage' o velo jaula combinado con un tocado y un tul o una redecilla. Otra opción es el velo capa o cascada, más corto por delante, que favorece en mayor medida a los escotes con forma de corazón.

Nuestro último consejo es que siempre te pruebes tu vestido de novia con varios velos para ver las diferentes posibilidades y con cuál te sientes más cómoda. Sin dud, el velo ideal será el colofón a un look nupcial perfecto.

