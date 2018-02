Los vestidos largos de invitada mÃ¡s bonitos de la temporada

7 feb 2018

Las bodas ya no solo se celebran en primavera y verano. Cada vez son más los novios que deciden darse el 'sí, quiero' durante la temporada invernal, una opción que no solo nos gusta por las ideas de decoración tan bonitas que hay, sino porque podemos jugar con muchos más elementos a la hora de elegir nuestro look de invitada.

Los abrigos y las estolas de pelo, por ejemplo, son los complementos perfectos a vestidos delicados en los que, esta temporada, el terciopelo se une con la blonda, y los estampados demuestran que tienen vida más allá del verano.

Para las bodas de tarde, en las que el protocolo marca el largo como 'dress code', las expertas de Zankyou nos dan aquí sus recomendaciones de estilo... ¡irresistibles!