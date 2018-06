9 jun 2018 Marcos López

Compartir en google plus

Quizá porque estamos influidos por el imaginario de películas como 'El diablo viste de Prada' (con personajes fríos y despiadados como el que inspira Anna Wintour), la afabilidad de directivas como Amandine Ohayon nos pilla con el pie cambiado.

La entrevista con la máxima ejecutiva del grupo se desarrolla en los minimalistas despachos de la sede central de Pronovias, en Barcelona y, desde el primer momento, despliega una elegancia que combina calidez con una perfecta educación parisina. Con 42 años, una fulgurante carrera de 20 años en el sector del lujo y una sólida experiencia y capacidad demostrada en grupos como LVMH y L’Oréal, Amandine Ohayon es el nuevo fichaje del grupo Pronovias, tras haber sido adquirido el pasado año por el fondo británico BC Partners. Una noticia de alcance, tanto en el mundo de la moda como en el de la economía, ya que el sector mueve en nuestro país una facturación de 1.300 millones de euros al año; y BC Partners pagó 500 millones de euros por el 90% de la empresa fundada por Alberto Palatchi.

Desfile de Pronovias en la Barcelona Bridal Week 2018 pinit

Mujerhoy: Pronovias es uno de los mayores grupos del mundo en el sector de la moda nupcial, pero por detrás de gigantes estadounidenses. ¿Ha llegado el momento de plantarles cara en su propio mercado?

Amandine Ohayon: Definitivamente, sí. Y para ello necesitamos entender a sus clientes. Es fundamental estar allí, en el terreno, porque las expectativas de alguien que vive en California son muy diferentes a las de alguien que reside en Texas. Una marca como Pronovias, símbolo del lujo europeo y con más de 50 años de experiencia, levanta muchas expectativas. Pero nuestro horizonte no está solo puesto en América. Tenemos un lema: innovación global, realización local. Pronovias trabaja con la idea de conseguir que todas las novias realicen su sueño.

Mujerhoy: La firma que dirige posee una sólida trayectoria. ¿Es posible mantener un equilibrio entre tradición e innovación?

Amandine Ohayon: La tradición de nuestra casa es la innovación. Fuimos los primeros en introducir el prêt-à-porter en la moda nupcial. Y los primeros en estar presentes en el mercado digital. No hay más que ver nuestra última campaña digital: Yes I Dream. Pronovias ha sabido mantener este equilibrio entre lo tradicional y lo trendy; por eso somos una referencia para las novias.

d.r. Variedad de propuestas enorme en la nueva colección: vestidos boho chic, tradicionales, edgy... d.r. Vestidos de novia de Pronovia d.r. Vestidos de novia de Pronovia d.r. Vestidos de novia de Pronovia d.r. Vestidos de novia de Pronovia d.r. Vestidos de novia de Pronovia

Mujerhoy: Pero, ahora, hay muchas parejas que deciden no casarse.

Amandine Ohayon: También hay otros fenómenos importantes que van a la contra. En los últimos 20 años, a escala global, el porcentaje de bodas es estable. Hay mucha gente que decide no casarse, pero también hay quien lo hace por segunda y tercera vez. Este factor reequilibra la balanza. Lo que sí observamos es que el matrimonio va perdiendo su carácter de ceremonia religiosa. Pero las parejas siguen queriendo celebrar su enlace y Pronovias está aquí para hacer realidad sus deseos. El perfil de los novios se ha diversificado y nuestro objetivo es llegar a todas las novias.

Mujerhoy: Irina Shayk o Chiara Ferragni han protagonizado el catálogo. ¿Qué aportan los rostros famosos a los vestidos de novia?

Amandine Ohayon: Para algunas novias, las top models encarnan el ideal último. Otras quieren ver a alguien con quien puedan identificarse. En el último desfile de Pronovias, en la Barcelona Bridal Week 2018, hemos convertido en novias a una madre de 40 años junto a su hija. Nuestra idea es siempre diversificar.

Hervé Moreau, director creativo de Pronovias, saluda al final del desfile. pinit

Mujerhoy: Estamos en temporada de bodas. ¿Qué se lleva este año?

Amandine Ohayon: El estilo boho sigue fuerte. Para parejas que quieren casarse en la playa, tenemos una amplia colección de vestidos vaporosos, con encajes muy ligeros. También se impone el estilo princesa: looks maravillosos que nos transportan a un cuento de hadas. Y, por supuesto, la tendencia fashion, para novias que quieren sorprender con diseños vanguardistas.

Mujerhoy: ¿Cómo es la rutina diaria de una CEO? ¿Trabaja las 24 horas, los siete días de la semana?

Amandine Ohayon: Creo que la clave es buscar un equilibrio entre la vida laboral y la privada, sin sacrificar ninguna. Estoy muy entregada al trabajo, pero es fundamental desconectar. Siempre que puedo, hago meditación, aunque sean 10 minutos. Me gusta levantarme pronto, voy al gimnasio por la mañana, que me sienta estupendamente, y llego a la oficina a las nueve y media. Los días empiezan con una reunión con el equipo, pero mi cometido es muy variado: paso del atelier a debatir estrategias de mercado. Me gusta visitar las tiendas. Es importante saber de primera mano cómo van las cosas.

Mujerhoy: Forma usted parte del reducido 4% de mujeres CEO. ¿Considera que tiene algún tipo de responsabilidad frente al resto de las mujeres?

Amandine Ohayon: El mejor mensaje que puedo enviar es hacer mi trabajo lo mejor posible. Creo que tenemos que aspirar a la equidad. En Pronovias queremos feminizar el personal directivo, y hemos incorporado una directora de marketing y una directora administrativa.

DEL VELO AL VESTIDO EVOLUTIVO

El velo de las novias clásicas ha dejado paso a la capa, que, como dice la CEO de Pronovias, 'da mucho juego, porque desarrolla la idea de cubrir y descubrir'.

En su último desfile, Pronovias presentó una capa de plumas que evocaba la idea del vuelo. 'Te la pones y te sientes una verdadera reina', asegura Amandine.

En los últimos años, una novia puede llevar tres y hasta cuatro, vestidos en su boda (prenupcial, ceremonia, cóctel y fiesta), pero ahora existe la posibilidad de reducirlos a uno solo. 'Son vestidos con diseño evolutivo, desmontables, que se transforman y cambian de largo e incluso de diseño'.

Además...

- Blanca Romero y Lucía Rivera desfilan juntas para Pronovias

- Irina Shayk: "La maternidad es lo mejor que hay en la vida"

- Alicia, ganadora de la primera edición de 'Maestros de la costura'