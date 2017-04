De París, a Tokio: el desfile 70º aniversario de Dior Alta Costura, en directo

19 abr 2017

Hablar de la 'maison' Dior es hablar de lujo, de sueños, de historia, de feminidad y elegancia, de glamour, del revolucionario 'new look' y de un 'savoir faire' que lleva reinando en el mundo de la moda desde hace siete décadas. Setenta años que bien merecen una celebración especial de aniversario: un espectacular desfile de Alta Costura que nos propone un viaje de París a Tokio y que te hemos retransmitido en directo en Mujerhoy.com:

La colección Alta Costura Primavera-Verano 2017, que se presenta en el G6 Ginza Rooftop Garden de Tokyo, se descubre a través de delicadas propuestas salidas directamente del imaginario creativo de María Grazia Chiuri, pero también del concienzudo estudio de los archivos históricos de la 'maison' que ha hecho Soizic Pfaff, y se completa con ocho looks inspirados en Japón y su tradición estética.

María Grazia Chiuri hace de la delicadeza y la feminidad su seña de identidad en una colección sublime que vuelve a tener al vestido como protagonista absoluto. Los tonos empolvados se han adueñado de la alta Costura de Dior, que se pinta de rosa maquillaje, de sutiles azules, verdes y vainillas, de beige y blanco roto, pero que de repente sorprende con potentes looks 'total black' y brillos metalizados. La fluidez de los tejidos, casi etéreos y que han jugado con la brisa del anochecer durante todo el desfile, se ha visto salpicada de cuidados bordados joya y estampados florales que nos transportan a los jardines japoneses y nos han invitado a soñar.

Por supuesto, en una colección tan especial como esta con la que se celebra el 70º aniversario de Dior, no podía faltar un guiño a ese 'new look' que marcó para siempre la historia de la moda, y que lleva reinventándose desde que se presentó por primera vez en el número 30 de la Avenida Montaigne aquel inolvidable 12 de febrero de 1947.

Setenta años cargados de éxitos no se cumplen todos los días, y el desfile #DiorTokyo ha sido la celebración perfecta para una 'maison' que es historia viva de la moda. ¡Felicidades!