30 jun 2017

Periodista, escritora y, desde el pasado noviembre, directora de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Charo Izquierdo es también quien está al frente de la primera pasarela Resort de nuestro país, que se celebrará el próximo 8 de julio en Ibiza y que también cuanta con el apoyo de la marca automovilística, de donde toma su nombre: Mercedes Benz Fashion Weekend Ibiza. Su primera edición, que tendrá como escerio el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. cuenta con la participación de las firmas y diseñadores españoles Alvarno, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Andrés Sardá y Desigual.

Mujerhoy.com Cuando llegaste a la dirección de Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid prometiste cambios. Y ya han llegado: ¿por qué la nueva pasarela es una propuesta Resort y por qué se celebra el Ibiza?

Charo Izquiero Desde el primer momento dije que quería más eventos para Mercedes- Benz Fashion Week Madrid que las propias pasarelas bianuales en IFEMA y también más internacionalización. Y la verdad es que la posibilidad de una pasarela en Ibiza es un regalo. La propuesta Resort es tendencia internacional y desde luego el hecho de celebrarla en Ibiza le dota aún más de ese carácter internacional que estamos buscando porque es un epicentro de personajes internacionales; es una de nuestras islas más cosmopolitas.

Mujerhoy.com ¿Qué esperáis de esta nueva pasarela?

Charo Izquierdo Innovación. Y que se convierta en una cita anual de colecciones Resort.

Mujerhoy.com Esta es la segunda pasarela que diriges y ya supone una innovación con su correspondiente riesgo, ¿cuál es el reto que te gustaría conseguir como directora de una Fashion Week?

Charo Izquierdo Contribuir a impulsar la moda de mi país.

Mujerhoy.com ¿Cuánta importancia tiene un escenario en el éxito de un desfile?

Charo Izquierdo El escenario es un continente y en la era de la imagen que vivimos es muy necesario y siempre da más y mejor apariencia a un desfile. Pero, ojo, sin contenido, no es suficiente.

Mujerhoy.com Madrid tiene rincones con mucho encanto: el Palacio de Cristal del Retiro, el Capricho, el Palacio de Cibeles… ¿por qué la pasarela más importante del país se celebra en un recinto ferial lejos del centro?

Charo Izquierdo Porque organiza IFEMA y cuenta con las mejores instalaciones posibles en Feria de Madrid, con dos pasarelas construidas, y muchas facilidades para los diseñadores, para el montaje, producción y realización de la treintena de desfiles de cada edición. Algo muy difícil de encontrar en otros escenarios en Madrid. Esto lo saben muy bien y lo valoran mucho quienes han desfilado en otras Semanas de la Moda dentro y fuera de nuestras fronteras.

Mujerhoy.com ¿En qué momento está la moda española?

Charo Izquiero Estamos en un momento de despegue económico y la moda no es ajena al mismo. Aporta un 2,9 al PIB. Y está de moda. Hoy en día, encontramos muchas escuelas de diseño, por ejemplo, y mucho interés por la moda en general. Y a eso hay que sumar una nueva generación de diseñadores que están dando mucho que hablar a nivel nacional e internacional.

Mujerhoy.com Somos el país de Balenciaga y líderes en retail, pero la moda de autor no acaba de despuntar; ¿por qué?

Charo Izquiero La moda de diseñador resulta un producto caro. Hay que enseñar a los españoles la importancia que tiene invertir en ella. Pero además hay que creerse, como sociedad, que somos potentes en moda. Y esto también afecta a los medios de comunicación y, desde luego, a la industria. Si conseguimos que la industria y los diseñadores trabajen juntos; si nos creemos que nuestra moda es potente; si la vemos y se publicita, creo que entre todos podremos dar un paso adelante.

Mujerhoy.com Lorenzo Caprile contó en una entrevista que la moda española nació enferma, enferma de subvenciones, ¿son su mayor lastre?

Charo Izquiero Adoro a Caprile, como diseñador y como persona, y él lo sabe, pero no creo que esta frase sea correcta. Puede que haya diseñadores que hace muchos años vivieran de subvenciones, pero hoy en día no es así. Existe un apoyo institucional, como lo tiene la cultura en la mayoría de los países. El salto que hay que dar es que la pasarela sea una palanca no solo de creatividad, sino también de negocio.

Mujerhoy.com ¿Para triunfar en moda hay que ser comercial?

Charo Izquiero Hay que ser innovador, ofrecer algo diferente y desde luego buscar la manera de crear negocio, y no hay una sola manera de hacerlo.

Mujerhoy.com La última revolución de la moda patria es Palomo. ¿Qué opinión te merece?

Charo Izquiero Es un gran creador y divulgador. Ha encontrado una manera diferente de mostrar unas colecciones realmente bellas y bien hechas.