Tendencias en lencería: por qué has vuelto a llevar bragas en vez de tanga

10 ene 2018

¡El tanga ha muerto, larga vida a las 'braguitas'! Así podría rezar el eslogan de alguna campaña de lencería para esta temporada. Y es que, a juzgar por lo que vemos en las nuevas colecciones de ropa interior, y por las cifras de consumo en el mercado global (según datos facilitados por diferentes marcas), la tendencia se ha revertido y la comodidad ha ganado la batalla a la sensualidad. Eso, suponiendo que enseñar cachete sea más sexy que sugerirlo, claro...

Las nuevas colecciones que estamos viendo en firmas de referencia como Chantelle, Intimissimi, o Women'Secret lo dejan claro, y desde 'e-shops' multimarca internacionales como Vente-Privée nos aseguran que "los productos más populares son los culottes y las braguitas brasileñas con estampados o colores básicos como el negro, blanco o crema".

La sencillez no es 'anti-sexy': se lleva la insinuación vente-privée

Es más, la firma francesa apostilla que "se trata de una tendencia global, pero en concreto la mujer española ha encontrado en la sencillez a su mejor aliado. Eso sí, no tenemos que pensar que la sencillez o la comodidad sean sinónimos de feo o antisexy: lo que se lleva es la insinuación, la ingenuidad y la sensualidad de lo sencillo". Desde Chantelle, además, nos dan más detalles sobre esa vuelta a la sencillez al asegurar que los colores que preferimos son los básicos, como el negro, el blanco, el beige y el azul.

El 'guapa, cómoda y sexy' que lleva varias temporadas promulgando Women'Secret, por ejemplo, se ha vuelto tendencia, y aunque desde la firma de lencería del Grupo Cortefiel aseguran que "desde nuestra experiencia no hemos notado este cambio especialmente (más venta de braguitas que de tangas)", sí que nos confirman que "lo que si hemos apreciado es un aumento muy considerable en la demanda de braguitas brasileñas y braguitas anchas brasileñas, sobre todo cuando se trata de modelos con valor añadido: con encajes especiales en la parte trasera, por ejemplo, que aportan un toque sexy pero no se marcan en absoluto" Y es que parece evidente que la tendencia que vemos "se inclina hacia la comodidad, pero claramente acompañada de elementos que nos hacen sentirnos mejor con nosotras mismas al mirarnos al espejo; independientemente de que se trate de un día más de trabajo, de que estemos solas en nuestra casa o tengamos una cita".

Porque llevar braguitas no significa llevar ESTAS 'bragotas' a lo Bridget Jones:

¿Es más sexy el tanga que la braguita?

Te puedes sentir igual de sexy con braga o tanga Giorgia fuini

Desde Intimissimi, Giorgia Fuini, , responsable del departamento de Diseño y de Corsetería, nos comenta que "aunque los tangas son considerados como la prenda más sensual que una mujer puede llevar, las bragas son cómodas por naturaleza, y seguramente éste sea el motivo por lo que ahora las preferimos cada vez más. Son ideales para cualquier tipo de situación debido a su comodidad, además de que te ofrece una mayor variedad de colores y estampados". Y apostilla: "una mujer puede sentirse sexy tanto con un tanga como con una braguita. Elegir una u otra, depende del gusto personal de cada una".

Pero... ¿qué opinan ellos?

En una encuesta rápida 'a pie de redacción', y después de quedarse un poco sorprendidos con mi pregunta, las opiniones están de lo más divididas y, lo más sorprendente: nos preocupa bastante más este tema a nosotras, que a ellos. Hasta tal punto que uno de nuestros compañeros nos confiesa: "¿puedo serte sincero? La verdad es que me da igual, no me da tiempo a fijarme mucho...".

Ni me fijo en qué lleva... compañero anónimo

Los hay que aseguran que "es mucho más erótico y sexy el tanga, y la verdad que pensaba que vosotras también lo preferíais… Pero no el de hilo, ¿eh?" y otros que dicen que "¿que vuelven las bragas? Espero que mi chica no te lea" (ejem, en fin, gracias, compañero...). Y también hay alguno que asegura que "yo siempre he preferido las braguitas, pero esas pequeñas, bajitas, no las de abuela, ¿sabes cuáles te digo? ("sí, las brasileñas") Esas, esas" y continúa el mismo "¿esas son las que se llevan? Porque entonces igual soy un 'trend-setter' de esos". Sí...

En resumen...

Las tendencias de lencería para la próxima primavera-verano 2018, y los datos de venta en la mayoría de firmas, apuntan hacia un repunte del uso de braguitas en detrimento del tanga pues parece que lo que se lleva es el 'comfy sexy'. Eso sí, a nuestros chicos esto no es algo que les quite el sueño, así que ni lo dudes: ponte aquello con lo que seas tú la que te sientas más guapa, cómoda y atractiva.