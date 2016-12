Kendall Jenner combina unas zapatillas con un HermÃ©s: Â¿acierto o error?

23 dic 2016

Le pese a quien le pese, las Kardashian marcan estilo. Kim y Khloe Kardashian y Kylie Jenner son las prenscriptoras beauty, Koutney es la experta en decoración y lo de Kendall Jenner, la moda. Aunque en la alfombra roja no es su fuerte, es en los streets style donde la modelo del clan brilla.

GTRES Kendall Jenner optó por un look en total black con zapatillas vintage. GTRES El bolso Birkin itty bitty es un básico en su armario, que está valorado en 9.600 euros.

Kendall arriesga. Fue una de las primeras celebrities en atreverse con el 'braless', con las camisetas rasgadas y con el crop top, además de las transparencias que las luce con mucho estilo como lo hizo en el Festival de Cine de Cannes. Con su último look demuestra que no teme a nada. No hay ninguna combinación que se le resista.

Se vistió completamente de negro y le añadió color al look con el calzado. Kendall Jenner lució un jersey oversize, unos pantalones de cuero que accesorizó con un choker de plata de Frasier Sterling Jewelry, que está a la venta en la web de la firma por 74 euros y unas Air Jordan 1 Retro High OG Bred rojas y negras.

Le dio un toque excéntrico a su look casual con un bolso Birkin itty bitty color negro, que es uno de sus bolsos favoritos, y está valorado en 10.000 dólares, que son aproximadamente 9.600 euros. ¿Demasiada atrevida la combinación? Solo una Kardashian podrían hacer algo así.