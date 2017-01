La camiseta de Dior más feminista de las celebrities toma la Women's March

23 ene 2017

Dior, feminimo y Maria Grazia Chiuri, tres términos que ahora, unidos, tienen más significado que nunca. Cuando el año pasado la firma francesa fichó a quien hasta entonces había sido directora creativa de Valentino era imposible imaginar lo alto y claro que iba a sonar su mensaje feminista unos meses después, en la Women's March de Nueva York.

En julio del año pasado Chiuri hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la dirección creativa de la firma que antes había tenido como cabeza visible a otros grandes del mundo de la moda como Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré o John Galliano. Todos hombres. Con su llegada, una corriente feminista irrumpió en la casa que empezó a hacer sus primeros cambios hace algo más de un año, cuando fichó como embajadora a Rihanna, su primer rostro de raza negra.

En octubre del año pasado subió a la pasarela de Diortodos esos ideales que le habían acompañado durante toda su vida pero que hasta entonces no había encontrado el momento ni el lugar para hacerlo. Entre tules y tops lenceros, destacaban sus camisetas con frases como J'aime Dior o Dior Revolution, pero de la que todo el mundo habló este fin de semana fue "we should all be feminist", que también se corresponde con el título del libro de Chimamanda Ngozi Adichie que trata de lo que realmente significa ser feminista en el siglo XXI.

On the eve of #MariaGraziaChiuri's first couture show for Dior, our muse Natalie Portman stood up for the rights of women everywhere while wearing our T-shirt inspired by our friend Chimamanda Ngozi Adichie's powerfully resonant essay 'We Should All be Feminists'.

Celebrities como Rihanna, Natalie Portman o la mismísima María Grazia Chiuri se enfundaron esta camiseta de la colección primavera verano 2017, que aún no estará disponible para la venta en la web de la firma hasta el 27 de febrero, en la Women's March de este fin de semana, solo un día después de que Donald Trump tomara posesión de su cargo como presidente del gobierno.

Another Dior woman spotted wearing our 'We Should All be Feminists' T-shirt... We you, too, Rihanna!