Goya 2017: las tendencias en la alfombra roja

5 feb 2017

Ya nos lo dijo hace un par de años Alicia Hernández, directora creativa de Dolores Promesas: "mi mejor pasarela es la alfombra roja". Y es que la Fashion Week de Madrid y la 080 Barcelona nos encantan, pero los Goya son el mejor desfile de moda de nuestro país. Por eso, la gran noche del cine español es un gran escaparate de tendencias, y nuestras actrices, las mejores modelos.

9 tendencias QUE HAN MARCADO LA ALFOMBRA ROJA DE LOS GOYA

El blanco es el nuevo negro

La alfombra roja de los Goya se ha teñido de blanco, que se antoja ya como el color de gala de moda, sustituyendo al negro, que pasa a ser el 'rey emérito' de la fiesta. Su delicadeza, elegancia y sensualidad lo han convertido en protagonista, con looks brillantes (y otros no tanto) que bien podrían inspirar a las novias más sofisticadas.

Gtres Juana Acosta, de The 2nd Skin&Co., con clutch de Yliana Yepez. Gtres Antonia San Juan, de Juanjo Oliva Gtres Anna Castillo, de George Hobeika Couture. Gtres María León, de Juanjo Oliva Gtres Natalia Sánchez Gtres Ruth Díaz, de Fernando Claro Costura. Gtres Melina Matthews Gtres Marta Nieto, de Antonio García Gtres Bárbara Santacruz. Gtres Belén Cuesta, de Pedro del Hierro. Gtres Michelle Jenner, de Dior Haute Couture. Gtres Elena Ballesteros

¡Todo al rojo!

Y si el blanco es el nuevo negro, el rojo sigue siendo el favorito para muchas de las celebrities a la hora de pisar la alfombra ídem. Hasta ha conseguido que Paula Echevarría haya cambiado su apuesta segura por los tonos pastel.

Gtres Paula Echevarría, de Jorge Vázquez. Gtres Cristina Castaño, de Versace Gtres Ingrid García Jonsson Gtres Leonor Watling, de Alberta Ferretti.

Pero el negro es eterno...

El blanco y el rojo están muy bien, pero el negro siempre será una apuesta segura sobre la alfombra roja. Y como muestra, los looks de las dos grandes estrellas españolas en Hollywood, Penélope Cruz y Paz Vega, que han apostado por el total black para la noche de los Goya.

Gtres Penélope Cruz, de Versace. Gtres Paz Vega, de Jorge Acuña. Gtres Amaia Salamanca, de Pronovias. Gtres Aura Garrido, de Lorenzo Caprile. Gtres Carola Belezneta. Gtres Miriam Giovanelli Gtres Nerea Camacho. Gtres Silvia Pérez Cruz Gtres Silvia Abascal, de Armani Privé Gtres Nieves Álvarez, de Stéphane Rolland.

La gran noche de la moda española

Tenemos un reparto de diseñadores patrios que bien merecen un Goya, y nuestras actrices son sus mejores modelos. Por eso, la noche de los Goya ha sido un auténtico desfile de moda 'made in Spain' en la que no han faltado magníficos diseños de Juanjo Oliva, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Pronovias, Antonio García, Jorge Acuña, The 2nd Skin & Co., Lorenzo Caprile, Pedro del Hierro, Delpozo o Ulises Mérida. (Puedes ver todos los looks de la alfombra roja aquí).

Una alfombra roja brillante

Diseños en dorado o plata, aplicaciones metálicas, glitter, lentejuelas y bordados joya han hecho que nuestras actrices brillaran (literalmente) sobre la alfombra roja. Y es que eso es lo que hacen las estrellas, ¿no?

Gtres Mar Saura, de Michael Kors Gtres Macarena Gómez, de Alberta Ferretti. Gtres Clara Lago, de Santos Costura Gtres Cayetana Guillén Cuervo Gtres Marina San José Gtres Aitana Sánchez Gijón, de Basaldúa Gtres Ana Belén, de Delpozo Gtres Cristina Rodríguez, de Emilio Salinas.

Bailarinas románticas

La tendencia 'ballet' llegó con fuerza hace unos meses (de la mano de Valentino), y parece que es para quedarse. Con el tul como protagonista y la delicadeza romántica hecha vestido, el mejor ejemplo que hemos encontrado hoy en la alfombra roja de los Goya es el vestido de Alexandra Jiménez.

Alexandra Jiménez, de Santos Costura. pinit Gtres'

¿Quién dijo vestido?

En 1962 Catherine Deneuve lució el primer esmoquin 100% femenino por obra y gracia del genio Yves Saint Laurent. 55 años después, esta pieza cada vez sale más del armario masculino para vestir a las mujeres más elegantes, que lo reinventan una alfombra roja tras otra. Los Goya no iban a ser una excepción, y aunque no hemos visto a ninguna Angelina Jolie (en los BAFTA 2014), el pantalón cada vez cobra más fuerza. Eso sí, no todas nuestras actrices lo llevan bien...

Gtres Toni Acosta, de Alicia Rueda. Gtres Candela Peña, de Juan Pedro López. Gtres Bárbara Santacruz.

La pierna es el nuevo escote

Y eso que esta noche hemos visto muchos (y muy pronunciados) escotes. Sin embargo, las aberturas en las faldas que dejan que nuestras famosas posen, muy sexys, con la pierna al aire, son una tendencia que sube como la espuma.

Gtres Cristina Brondo, de Teresa Helbig. Gtres Ingrid García Jonsson. Gtres Macarena García, de Paul Ka. Gtres Elena Ballesteros. Gtres Aura Garrido, de Lorenzo Caprile. Gtres Silvia Alonso Gtres Manuela Vellés, de Ana Locking Gtres Penélope Cruz, de Versace.

Los hombros, mejor al aire

Como decíamos en el punto anterior, en la noche de los Goya hemos visto un catálogo de escotes de lo más variado. Y aunque es cierto que ha habido pronunciados escotes en uve, aquellos que dejaban los hombros al descubierto han sido los más llamativos, ya fuera en forma de palabra de honor, escote 'bardot', halter o asimétrico.