It girls: llega el relevo

15 abr 2017 Inés Alonso Madrid

La era de Instagram está hambrienta por lo nuevo (algo de que hablar, algo a lo que clicar "Me gusta" algo que fotografiar) y los bebés de los famosos (es ley de vida) crecen. Así que las influencers VIP -celebrities milenials con apellidos deluxe- no solo disfrutan de la fama (ganada a pulso por sus padres) sino que algunas incluso amenazan con eclipsarlos a golpe de clics y followers. Pero ¿serán las Lily Rose Depp de turno capaces de brillar con luz propia?

Santiago de Mollinedo, director general de Personality Media (empresa asesora en "contratación de personajes famosos"), sostiene que en estos casos, aunque "es el talento lo que terminará por definir sus carrera, siempre hay un plan de marketing: no es lo mismo ser hijo de David Beckham, que tendrá todo un soporte de asesores y el empuje de dos figuras mediáticas a nivel mundial, que serlo de una presentadora local".

El psiquiatra José Carlos Fuertes Rocañin alerta, por otro lado, de los riesgos que les acechan: "Ser popular puede ser peligroso si se tiene una inmadurez emocional y biológica. Alteraciones del ánimo, superficialidad, y dependencia excesiva de los demás" es lo típico. Sea como sea, a las nuevas it girls disfrutan ahora mismo de su minuto de fama. ¿Durará?

Anna Cleveland y Jenaye Noah pinit Getty '

Con el aura (justa) de exotismo

La pasarela se alimenta cada vez más de modelos de procedencia multicultural y multiétnica. Diversas, raras, aves del paraíso... ¿De dónde son? Nadie lo sabría decirlo (¿del puente aéreo?) si no fuera porque alguna de ellas pertenecen a una dinastía de bellos y famosos.

Si hace un año hablábamos sin cesar de la casi guapa y muy exótica Anna Cleveland, (hija de la carismática maniquí de los 70 Pat Cleveland), ahora le ha llegado el turno a Jenaye Noah, una nueva instant top, consagrada por Chanel, hija del extenista y músico (de origen antillano) Yannick Noah y la top model Heather Stewart-Whyte.

A sus 19 años, acaba de firmar con la prestigiosa agencia de modelos Elite y los modistos Azzedine Alaïa y Jean Paul Gaultier la han elegido para presentar sus colecciones en la última Semana de la Moda de París. Su nombre forma parte de la lista de las estrellas emergentes en el universo más fashion.

Anaïs Gallagher Alexandra RIchards pinit Getty /Gtres'

Un oasis de irrevencia en el universo blogger

Esta adolescente de 16 años es la hija de una de las grandes estrellas del pop británico, Noel Gallagher, el icónico vocalista de la banda Oasis. Con 11 años la fichó la agencia Selected Model y posó para Mario Testino.

Desde entonces, lleva todo un carrerón: ha hecho campañas con Reebok, Paul Smith, Claire, Accessorize... y ha presentado en la televisión británica el programa infantil Friday Download. Todo esto sin dejar de cultivar su faceta de bloguera irreverente, actividad en la que atesora más de 100.000 seguidores. Las estilistas dicen que es la nueva Alexandra Richards, la descendiente rebelde del guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards.

Kylie Jenner & Sophia Richie pinit Getty / Gtres'

La próxima Richie en la lista

Más que en su padre, el mítico cantante Lionel Richie, la pequeña de la saga ha encontrado inspiración en su hermana Nicole, toda una maestra del reality show y la alfombra roja. A sus 18 años, la pequeña del clan ya ha desfilado para Kanye West y ha prestado su imagen a Michael Kors, pero lo que ha acabado por encumbrarla al estrellato ha sido su noviazgo con Justin Bieber. Esto promete... Con más de dos millones de personas interesadas en lo que cuenta en sus redes sociales, se avecina una Kylie Jenner.

Frances Bean Cobain & Coco gordon Moore pinit Getty / IG'

La hija del rock y la melancolía

Ya se sabe, ser hija única tiene muchas ventajas. Eso es lo que ha debido de pensar Coco Gordon Moore, la heredera de Kim Gordon y Thurston Moore, líderes de la banda de culto de los 90 Sonic Youth, que con 22 primaveras ha decidido ponerse frente a los focos. ¿Será la nueva Frances Bean Cobain? Graduada en arte y muy celosa de su intimidad (como la hija del malogrado Kurt Cobain y Courtney Love) ya ha hecho sus primeros pinitos publicitarios para una campaña de Marc Jacobs.

Su historia de hija de músicos del rock independiente corre en paralelo a la de su amiga de juegos de infancia, Frances Bean Cobain. Todo apunta, sin embargo, que a la hija del rock indie le espera un destino menos turbulento que el de la heredera del grunge. Y que será menos rica... (Frances sigue haciendo caja...).

Carlota Casiraghi & Pauline Ducruet pinit Getty'

Princesa monegasca en la reserva

Para bien o para mal, su vida se conoce desde el instante mismo en que vino al mundo, por obra y gracia, sobre todo, de su madre, la "princesa rebelde" Estefanía de Mónaco y un poco menos de su padre, el actual bon vivant y en aquel momento guardaespaldas Daniel Ducruet. Discreta, educada y nada estridente, la joven monegasca ha tratado de llevar una vida alejada de los flashes de los paparazzi que persiguen a otros integrantes de su familia por tierra, mar y aire. Claro está, esta se ha revelado como una tarea imposible.

Estudiante de arte y diseño en la prestigiosa escuela Parsons School de Nueva York (y siguiendo la estela de su tía Carolina y su prima Carlota, las mejores maestras que podría tener en cuanto a presencia y glamour), ya se se la ha podido ver sentada en el front row de algunos desfiles de diseñadores, como Emanuel Ungaro, John Galliano o Thierry Mugler.

Drew Hemingway & Maya Hawke pinit GETTY'

La próxima actriz con-ese-toque-indie-ligeramente-intelectual...

De madre actriz y padre actor había infinitas posibilidades, por pura regla de tres, de que saliera una hija del gremio. Y en ello está la descendiente de Ethan Hawke y Uma Thurman -dos del cine independiente estadounidense- pero no se conforma solo con eso.

Hoy, con 18 años, Maya se ha estrenado como imagen de la marca de ropa All Saints, y del cine, protagonizando el corto para la misma firma, Far from here. Aunque parece que encaminará sus pasos hacia Hollywood, porque se ha matriculado en la escuela Juilliard de Nueva York para estudiar Arte Dramático. Quizá combine ambas disciplinas. ¿Estamos ante la nueva Dree Hemingway? To be continued...

Lily-Rose Deep & Iris Law pinit Getty'

La belleza angelical con pedigrí canalla

Si naces en una familia mediática, difícilmente podrás escaparte del interés que suscita quién eres, qué haces y con quién te relacionas. Y eso es lo que le ha pasado a la pequeña Iris Law, que despierta curiosidad allá por donde va.

A sus 16 años, la hija de los actores Jude Law y Sadie Frost (que también es diseñadora de moda) ya sabe lo que es pisar la alfombra roja de la fama de la mano de sus padres. Y ahora vuela sola. Esta adolescente ha demostrado en sus redes sociales que tiene la actitud necesaria. La hemos visto crecer en Instagram. Nosotros y los bookers...

De hecho, ya la representa la agencia de modelos Tess y ha firmado su primer artículo en la revista Teen Vogue. Por su trayectoria vital, por la relación de sus padres y por su belleza angelical se asemeja a otra teen que les saca ventaja a todas: Lily-Rose Depp, la hija del actor Johnny Depp y la modelo Vanessa Paradis, lo que es un buen augurio.