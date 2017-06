5 jun 2017

El verano se pinta de blanco, y el estampado 'navy' es su tradicional protagonista. Sin embargo, el refrán que asegura que "para gusto, los colores", nunca tuvo tanta razón de ser como esta temporada. Revisando los desfiles y lookbooks de las nuevas colecciones es imposible elegir solo un tono tendencia como rey de la estación estival, porque la paleta se amplía hasta el infinito y nos deja una de las gamas cromáticas con más matices que recordamos.

Sin embargo, si hay algo que nos queda claro es que los "opuestos se atraen" y, por supuesto, las tendencias de color de la temporada no escapan de ello. Este verano, frente al blanco encontramos líneas completas en 'total black'; vemos cómo las rayas marineras conviven con las flores; y, por si fuera poco, nos enamoramos con la misma pasión de los delicados colores pastel que de los vibrantes tonos flúor. Y no, no es que hayamos caído en el 'todo vale', es que, como decía Miuccia Prada, "la moda es un lenguaje instantáneo", pero nadie dijo que todas tuviéramos que hablar el mismo...

Los tonos pastel aportan serenidad, delicadeza, un aire 'naif', romanticismo y derrochan feminidad. Los colores flúor, en cambio, hablan de fuerza, de energía y pasión, de confianza y de un atrevido punto de transgresión. Los dos pueden convivir en nuestro armario y en nuestro estilo, pues cada opción puede reflejar cómo nos sintamos en cada momento, y las mismas siluetas se pintan de uno u otro en divertidos juegos de color, como puedes ver en esta galería de fotos:

Y ahora, después de ver estas ideas de temporada, ¿con qué colores vas a vestirte este verano?