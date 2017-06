Los accesorios imprescindibles del verano

15 jun 2017

Compartir en google plus

Amante de la sencillez e icono de elegancia, Coco Chanel recomendaba que "antes de salir de casa, mírate al espejo y quítate un accesorio". Está claro que el exceso nunca es buen consejero de estilo, pero si hay algo que podemos asegurarte es que estos 67 complementos que te proponemos serán la clave para transformar tus looks de verano y, así, aprovechar al máximo el espacio en tu equipaje las próximas vacaciones. Pero vayamos por partes...

Los zapatos que tienes que meter en la maleta: palas, alpargatas y menorquinas

Los zapatos que se llevan este verano pinit ana calvo'

Este verano, olvídate de los tacones (a no ser que sean unas cómodas cuñas como las que te enseñamos aquí) y apuesta por los zapatos planos tanto para el día, como para la noche. Las palas han vuelto pisando fuerte, y de la estética piscinera con la que nacieron han virado a modelos de lo más sofisticados, con estampados, materiales y detalles joya que marcarán la diferencia. Para los looks más relajados, volvemos la vista al pasado con la reinvención de las alpargatas planas (que hace años que salieron del campo para invadir la ciudad) y las menorquinas, perfectas para tus paseos al atardecer a la orilla del mar. Además de derrochar estilo, conseguirás ocupar mucho menos espacio en tu equipaje.

La paja, material estrella: capazos y sombreros

La paja, material estrella pinit Ana Calvo'

Los complementos en paja y madera acaparan el protagonismo, y nos visten de la cabeza a los pies. Sí, del esparto de las alpargatas que te recomendábamos más arriba, pasamos a protegemos del sol con estilo con canotiers, borsalinos y fedoras con todo tipo de ornamento. Además, no podemos olvidar los capazos que, siguiendo la estela setentera de Jane Birkin, volveremos a incluir en nuestros looks para convertirlos en los 'it bags' con más estilo de la temporada.

Complementos para transformar tu look: pañuelos, pendientes XXL y cinturones

Los complementos de moda de la temporada pinit ANA CALVO'

Y hablando de estilo y de aprovechar al máximo el espacio de tu equipaje, no podemos olvidar los pequeños accesorios para conseguir grandes looks. Sí, como lo lees: en Mujerhoy.com no paramos de repetir que los complementos son capaces de transformar tus estilismos, y aquí tienes nuestros fichajes estrella para conseguirlo. Y es que con el vestido o el conjunto más sencillo podrás creer un sinfín de 'outfits' diferentes añadiendo o quitando piezas clave como los pañuelos al cuello (que te aportarán un toque retro de lo más chic), los maxi pendientes (que ponen una sofisticada nota 'arty' al resultado) y los cinturones (que te ayudan a presumir de curvas y añaden un detalle muy seductor).

Pero, ¿qué accesorio