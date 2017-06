El efecto Wonder Woman

17 jun 2017

Corsés, botas, combinaciones de rojo y dorado, barras y estrellas, tiaras, brazaletes... Wonder Woman llega dispuesta a arrasar en taquilla... y a convertir la inspiración amazona en el must del verano. Ya en 2015, la expectación por la película que ahora se estrena desató la fiebre: Valentino se inspiró en ella para su colección pre-fall, Gwyneth Paltrow lanzó una línea en su honor, y marcas como Saint Laurent, Gareth Pugh o Alexandre Vauthier le dedicaron guiños en la pasarela. Hasta Kim Kardashian y Alicia Vikander sucumbieron al look. Pero lo cierto es que la superheroína siempre nos ha fascinado (desde el corpiño made in Gaultier de Madonna, tal vez). En 2009, Lady Gaga y Beyoncé se disfrazaron de Wonder Woman en el videoclip de Telephone y Katy Perry hizo lo propio al posar para la portada de Vanity Fair en 2011.

d. r. Primer cómic de Wonder Woman. d. r. Lady Gaga y Beyoncé en 'Telephone'. d. r. Katy Perry, en Vanity Fair. d. r. Lynda Carter, en la serie Wonder Woman (1976). d. r. Modelo de Saint Laurent. d. r. Gigi Hadid con top del personaje. d. r. Modelo de Gareth Puig. d. r. Modelo de Alexaindre Vauthier. d. r. 'Wonder Woman', de Elisa McCausland (errata Naturae).

Y no es extraño que despierte fervor, ni que se haya convertido en un icono del empoderamiento femenino: su creador, el psicólogo William Moulton, ya la creó con entidad propia en 1941. "Ni siquiera las chicas quieren ser chicas -dijo-, porque nuestros arquetipos femeninos carecen de fuerza y poder. [...] El remedio obvio es crear un personaje femenino con toda la fuerza de Superman y el atractivo de una mujer". La fórmula, es evidente, sigue ganando adeptos.