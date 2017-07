El flamenco rosa, el complemento que es tendencia este verano

14 jul 2017 melissa gonzález

Compartir en google plus

Ya se dejaron ver el pasado año en multitud de cuentas de Instagram cuando las influencers subían su primera foto a lomos de este hinchable, pero sin duda este es el verano de los famosos flamencos rosas que invanden tanto playas como piscinas en todo el mundo.

Aunque también vemos unicornios, piñas, donuts con mordisco, sandías e incluso trozos de pizzas, el flamenco es indiscutiblemente nuestro favorito. No sabemos si es por su irresistible color fucsia o por haber visto a una infinidad de celebrities lucir palmito encima de este hinchable, pero sin duda este animal de plástico es el que arrasa en esta época del año y se ha convertido ya en el 'must have' del verano porque, además de poder hacerte un sinfín de fotos divertidas, pasarás un rato divertido con ellos en el agua.

Para combatir las altas temperaturas nada mejor que un chapuzón acompañada del flotador favorito de las modelos y actrices del ámbito nacional e internacional. Paula Echevarría ha sido la última en sumarse a esta moda, pero ya antes hemos podido ver a Alessandra Ambrossio, Sofía Vergara, Kendall Jenner o Chiara Ferragni, entre otras, lucir tipazo encima del que ya consideran su "best friend forever".

d. r. Dulceida en su flamenco gigante. d. r. La modelo Kendall Jenner sobre su flamenco hinchable. d. r. Chiara Ferragni también se ha sumado a esta tendencia. d. r. Paula Echevarría tiene su propio flamenco gigante.

Ya sabes, si este verano quieres estar a la última y sentirte la más cool, hazte urgentemente con este hinchable que promete ser el protagonista de todas las redes sociales.

Te interesa:

- ¿Te pondrías este vestido? Es el nuevo viral

- 20 collares que sí podrás llevar a la playa

- 16 complementos de flamencos