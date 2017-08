Así son los shorts que ha puesto de moda Kim Kardashian

3 ago 2017

Compartir en google plus

O todo o nada. Así es Kim Kardashian, una mujer de extremos. O demasiado minimalista o demasiado producida, pero la socialité no deja indiferente a nadie. Se atreve con las tendencias más extremas y si no las crea. Le pasó con las bermudas de deporte, que ella combina con camisetas con transparencias y sandalias de pulsera con un estilo "arreglada pero informal", y ahora con los shorts ceñidos que no para de usar.

GTREs Kim ardashian estrenó unos shorts deshilachados GTRES De talle alto, eran más anchos que los que suele llevar GTRES También tiene uina versión vaquera más ceñida GTRES Y otra en blanca

Ceñidos, deshilachados y cortados a la altura de la rodilla, la socialité los combina con camisetas básicas que se adaptan a su cuerpo como si tratara de una segunda piel y tacones. Siempre con tacones.

Los tiene negros, blancos, vaqueros y acaba de estrenar un nuevo modelo alto de cintura con estampado militar y que completó con una camiseta de tirantes negra con transparencias y unas sandalias atadas al tobillo.

Pero ella no es la única miembro del clan kardashian que se ha animado a esta tendencia tan noventera porque su hermana Kendall Jenner lo hizo con unas bermudas vaqueras, top con estampado floral y riñonera.