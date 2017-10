16 oct 2017

Compartir en google plus

Las chaquetas de punto han vuelto. Y parece que para quedarse durante mucho tiempo. Durante los próximos meses, esta pieza de punto será la estrella de nuestros looks de estilo casual y de los más formales e incluso se postula como la gran rival de la blazer en los looks de oficina.

En los 'streets style' de las semanas de la moda de medio mundo se han sido un básico. Para el día, la puedes combinar con camisetas y vaqueros 'skinny' si quieres darle un toque más casual, a tus looks 'working girl', úsalas con blusas y pantalones de pinzas en clave 'oversize'; por la noche, con una minifalda y un 'crop top' con botas 'over the knee'.

Con lazada en la cintura, abotonadas con mucho escote, a la caja, con bordados y estampadas, las posibilidades de lucir el cardigan este otoño son infinitas. ¡Y las it girls ya lo saben! Se las hemos visto a Julie Sariñana, Lucy Williams...

La instagramer Lucy Williams combina las chaquetas de la manera más casual pinit

¿Aún no tienes una? ¿A qué esperas? Te hemos preparado un 'shopping' con 21 modelos para hacerle frente al frío de entretiempo que te van a encantar.