30 oct 2017

Compartir en google plus

La pana vistió al hombre rudo de campo, al más elegante en las cacerías en el Reino Unido, a un intelectual Felipe González en plena Transición española y ahora también a ti. No es el tejido más sexy, de hecho se le relaciona con los trabajos en el campo por su resistencia pero firmas como Prada o Marc Jacobs han querido que estuviera de moda y contra eso poco podemos hacer.

Instagram Bat Gio Giovanna Battaglia Instagram Lucy Williams Lucy Williams InSTAGRAM yULIFAB Yulifab

Aunque hasta prácticamente unas semanas no hemos visto looks en los que la pana era la protagonista, la llegada del frío ha logrado que su halo vintage se hiciera dueño y señor de los outfits de las it girls como Giovanna Battaglia, Lucy Williams, María Bernad y Yulifab, como en en el pasado lo hicieron Diane Keaton o Jane Birkin.

Prada creó un sofisticadísimo dos piezas con detalles en piel que ya ha lucido la italiana @bat_gio, Marc Jacobs vistió a Kendall Jenner con un conjunto de estilo masculino granate que combinó con jersey de punto grueso y la firma española Paloma Wool vende a través de su web camisas, pantalones y sofisticados monos de estilo minimalista que arrasan en Instagram.

Es una realidad, la pana tendrá tanto protagonismo en nuestros armarios como el denim y el terciopelo. Si aún no sabes de qué forma llevarla, no te pierdas esta fotogalería con nuestras prendas favoritas.