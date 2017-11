Las botas con las que soÃ±arÃ¡s este invierno

16 nov 2017

Compartir en google plus

Es la bota que vas a amar sin discusión: de caña alta y en un material flexible, que te permita arrugarla a tu antojo.

Arruga bella

Botas de Yves Saint Laurent pinit

La estrella es la versión de Saint Laurent en pedrería, pero también las hay en piel suave en Gianvito Rossi, Bottega Veneta, Miu Miu, Valentino... Entre las mil opciones, las de piel metalizada de Lacoste son un "must".

Ruta Cowgirl

Es el momento para ponerte vaquera... Se llevan los looks setenteros con prendas denim, pero también las versiones de botas del "far west". En todo tipo de materiales y hasta en las versiones más locas. No te cortes.

Izq. diseño de House of Holland; dcha., Gucci pinit

Versión calcetín

Nacieron en primavera, pero es ahora cuando se están reproduciendo sin parar para hacer más cómodo, y chic, desde un paseo urbano hasta una jornada de oficina o la fiesta más bailona.