26 dic 2017

Compartir en google plus

Al abrigo de peluche de Lidl le ha salido un competidor de alta gama. Aunque desde hace algo menos de un mes no hay fashioniosta que no haya escuchado hablar del abrigo Teddy de la colección cápsula de Heidi Klum para la cadena de supermercados alemana, las famosas no han caído rendidas a él. Ellas prefieren los de Max Mara.

Primero fue Rosie Huntington-Whiteley y después Elsa Hosk; la última en sumarse a la lista ha sido Heidi Klum que, aunque ha diseñado el modelo que en un par de días se agotó en todas las tiendas de España, ha preferido el de Max Mara.

De piel camello sobre base de seda, los abrigos beige y rojo tienen solapas amplias, mangas de sisa baja y bolsillos de ojal y cuesta 1.815 euros frente a los 25 euros del de Lidl.

Eso sí, a pesar de que su precio no está al alcance de todos los bolsillos, en la web de la firma está agotado en los dos modelos, una prueba más de que los abrigos teddy están de moda. Si aún no tienes el tuyo, echa un vistazo a nuestro shopping.

También te puede interesar...

- Los 15 abrigos Teddy más bonitos del invierno

- ¿Por qué los abrigos Teddy son los más amorosos y calentitos del invierno?

- ¿Dónde se puede comprar el abrigo de peluche agotado de Lidl?