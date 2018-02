CÃ³mo llevar la tendencia Matrix sin parecer que vas disfrazada

15 feb 2018

Negro, mucho cuero y gafas futuristas: la tendencia de 'Matrix' es una realidad. Aunque desde la temporada pasada la vemos en las pasarelas, la Semana de la Moda de Nueva York le ha dado otra oportunidad a la moda que llevaron Neo y Morfeo en la icónica película de los años 90. Alexanger Wang ha sido el último en enamorarse de la tendencia que convierte al cuero en una segunda piel y todo apunta a que seguirá dejándose ver en otras colecciones en las próximas semanas.

Cartel de la película 'Matrix' pinit

La tendencia que inició Balenciaga con sus minigafas en su colección otoño invierno 2017 y de la que también tomó nota la española Ana Locking ha tomado la calle y las chicas más chic ya la lucen.

GTRES Alexander Wang, O/I 2018-2019 Cordon press Prada P/V 2017 GTRES Ana Locking O/I 2018-2019 Cordon Press Balenciaga O/I 2017-2018

Desde el pasado otoño, no hay look que Kendall Jenner no complete con unas minigafas negras y las hermanas Hadid incluso se han atrevido con las gabardinas de cuero. Nathalie Pozas llevó el estilo 'Matrix' a la alfombra roja de los Premios Feroz con un vestido con abertura lateral de Ana Locking y Rosie Huntington, la versión más sexy de este estilo, al front row de Ralph Lauren con corsé de cuero, pantalones rectos negros y salones de cuadros.

Reproducir Rosie Huntington, la versión más sensual del estilo 'Matrix'

