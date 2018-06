21 jun 2018

Olivia Pelermo es todo un referente de estilo ya nos lo ha demostrado en innumerables ocasiones con algunos de sus 'looks' y combinaciones más elegantes. Y es que la 'it girl' se atreve con todo, incluso con las zapatillas deportivas. Sí, como lo lees, tenemos la prueba de que Olivia también es fan de los 'looks' deportivos, algo a lo que no nos tiene muy acostumbradas, y lo que es mejor sabemos cuáles son sus nuevas zapatillas deportivas favoritas.

Nos referimos a unas deportivas de Nike que la modelo ha repetido en varios de sus 'looks' en una misma semana y que ya se han convertido también en nuestras favoritas para lucir con cualquier 'look' que se ponga por delante.

La primera vez que la vimos con ellas fue durante uno de sus paseos por Nueva York con su inseparable caniche. Una ocasión en la que la modelo optó por combinar estas llamativas deportivas con unos 'leggins' negros de cuero, un chubasquero marrón y bolso mostaza de Fendi. Todo un 'lookazo'.

Otro de los 'looks' en el que la modelo ha dado el toque estrella con sus 'Nike Air Max 270' "Flight Gold. pinit

La segunda ocasión en la que Olivia Palermo volvió a ponerse estas deportivas fue con otro de sus 'looks' más básicos, combinándolas con un pantalón vaquero y un jersey de punto azul marino. Un look súper sencillo, que lució por las calles de Brooklyn y bajo un gran paraguas para librarse de la lluvia, que sigue la regla de menos es más y con el que la modelo no deja de derrochar estilo.

Olivia Palermo por las calles de Nueva York con uno de sus 'casual looks' en los que ha incluido estas llamativas deportivas. pinit

Lo cierto es que no hemos parado hasta encontrarlas, porque al igual que Olivia Palermo nosotras también las queremos incluir en nuestros 'looks' esta temporada. Así que si tú también las quieres toma nota.

Modelo de deportivas de Nike Air Max 270, 'Flight Gold', 185 euros. pinit

Se trata del modelo de Nike 'Air Max 270, Flight Gold'; un modelo de zapatillas deportivas que Nike lanzó el 3 de mayo y que ya figura entre las favoritas de muchas famosas. Estas zapatillas con detalles dorados y suela de color neón solo las podrás encontrar en tiendas y webs especializadas como esta de Flight Club en la que su precio ronda los 185 euros.

