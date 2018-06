25 jun 2018

El verano nos hace libres. Sí, todo está permitido. Muchos colores, muchas mezclas de texturas, muchos accesorios, muchas tendencias. Pero no hay necesidad de volverse loca. Tampoco necesitamos dejarnos el sueldo para poder estar a la moda. Seguramente en algún rincón de tu armario tienes más de alguna pieza clave. Solo es cuestión de echar un vistazo profundo y tener un poco de imaginación.

El vestido de punto

Ya desde el año pasado la ropa de punto se dejó ver por las calles y escaparates. Esta prenda es un básico que seguramente tienes enterrada en algún sitio de tu casa. Este verano atrévete a combinarlo con zapatillas deportivas.

El jumper o pichi

Definitivamente este verano nos devolverá a la infancia. Es una prenda versátil y cómoda y que estuvo de moda hace algunos años ya. Así que si eres de las que guarda todo, seguramente aún tendrás escondido por allí uno de estos.

Rescata del olvido el vestido cortito. Puedes combinarlo con una gorra marinera y un crop top, bralette o bañador.

El vestido camisero

No hay necesidad de salir corriendo a por un vestido camisero. Seguramente tienes una camisa oversize que no te pones. Sí, esa camisa que no tenía uso ya lo tiene. Solamente necesitas añadirle un cinturón. Y si no la encuentras, visita el armario de tu padre, hermano, novio o mejor amigo, ellos seguro que tienen.

La bolsa de mimbre

¿Te acuerdas de ese bolso que solo llevas a la playa? Sacúdelo, quita toda la arena y ¡voilà! Ya tienes el bolso de mimbre que toda 'it girl' lleva.

Pañuelos en la cabeza

No, no gastes ni un céntimo más. Ve recupera tus fulares, mientras más coloridos mejor. Si son muy largos ¡no temas! Para algo existen los famosos tutoriales 'Do It Yourself'. Una pequeña modificación hace la diferencia.

La camisa con nudo

La camisa de botones de toda la vida te puede servir. Es más hasta esa que hace una temporada dejaste en el olvido porque sentías que te quedaba pequeña. Recupérala, usala sobre los vestidos y tops, no la abotones al completo y ciérrala con un nudo a la altura de la cintura.