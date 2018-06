26 jun 2018

Hace ya algunas temporadas que los pendientes de argolla han reinado como la joya de moda. Pero su imperio duró poco. Al menos entre las blogueras de moda e ‘influencers’. Basta bucear un poco por el perfil de Chiara Ferragni, un verdadero icono del estilo, para notar que el ‘jewelry layering’ –collares puestos en capas, en castellano- es el ‘must’ del verano. La tendencia ha florecido rápidamente y la etiqueta #layeringnecklace arroja más de 53.000 resultados.

Los hay desde los más sobrios hasta los más cargados. Con cadenas de oro, colgantes gruesos y retro, mezclados con gargantillas finas y delicadas.

Aunque parece una técnica sencilla, en realidad no lo es. No se trata de poner collar sobre collar y de jugar solo con el tamaño y longitud de las cadenas. Hay que aprender a encontrar las piezas correctas que logren el equilibrio perfecto. El truco está en que se vea como una unidad y no como un montón de collares exagerados y sin forma.

Te damos algunas ideas y consejos para que logres el ‘jewelry layering’ perfecto y no te quedes en el intento.

Agrupar, agrupar, agrupar

No hay una regla escrita, pero cuando se trata de mezclar cadenas delgadas intenta combinarlos con colgantes. Por ejemplo, una estrella, con un corazón de oro y otra con una cadena delgada de brillantes.

Mezlca texturas

Juega con las texturas de las cadenas. Para lograrlo debes mezclar y combinar diferentes estilos de cadenas. La idea es que cada una sobresalga por sí misma, pero que dé una sensación de unidad.

Collar de enlace

Combina un collar de eslabones más anchos con colgantes más delicados para conseguir un contraste perfecto.

Colgantes de oro y brillantes

Un truco para conseguir resaltar algunos detalles de los collares de capa está en mezclar colgantes largos con eslabones colocados en cadenas más cortas –casi como una gargantilla-.

Collar de modenas

Los collares de monedas pueden ser tu base para crear este 'look'. Es una manera perfecta de comenzar el ‘layering’ pues los usas como punto de inicio. Según su largo vas ubicando el resto de collares y piezas para que quede equilibrado. Lo mejor es que centres este collar en el punto focal debajo de la clavícula.

Capas de diferentes largos

La longitud es la clave: capas de diferentes cadenas de longitud para que cada colgante tenga su propio protagonismo.