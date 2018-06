29 jun 2018

Si eres de las que piensa que la raya diplomática no puede encajar con unos shorts, te equivocas. Paula Echevarría desmiente esta idea con su último 'look'. Un conjunto formado por una blazer y unos short blancos con raya diplomática negra con el que la actriz demuestra, una vez más, que en la moda no hay imposibles y que la tendencia de las rayas este verano viene más fuerte que nunca.

Y es que las rayas verticales son un clásico que nunca falla y que favorece a cualquier tipo de cuerpo, además combinadas con este conjunto consiguen un 'look' ideal para ir a la oficina este verano o para cualquier otra cita importante que se te presente con temperaturas altas de por medio.

Lo que más nos ha gustado de este 'look' es que es súper 'low cost' ya que tanto los shorts como la blazer son de la firma de ropa Pimkie y su precio te encantará. Por un lado el short te costará 17,99 euros y la blazer tiene un precio de 12,99 euros. La mala noticia es que esta última ya se encuentra agotada en la web, al menos por el momento, pero aún estás a tiempo de hacerte con los shorts.

Otra de las particularidades de este 'outfit' y que también nos vemos en la necesidad de resaltar son sus sandalias planas. Un calzado que nos parece ideal para combinar con cualquier 'look' este verano y cuyo diseño con detalle de pedrería las hace muy especiales. Estas son de la firma Alma en Pena y su precio actual está rebajado a 69,97 euros. ¡Aún las tienes disponibles en la tienda online de la marca!

Sandalia de raso con adorno de pedrería, modelo Simona, 69,97 euros. pinit

