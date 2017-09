A los pies de Lady Gaga en la portada de Mujerhoy

1 sep 2017

Compartir en google plus

Nada de trajes de carne ni peinados extravagantes. La diva pop más excéntrica, Lady Gaga, ha madurado y ha llegado el momento de hablar más de su música y su filosofía de vida que de sus estilismos imposibles. En su entrevista más conmovedora la intérprete nos habla de esta nueva etapa, marcada por la familia, la pérdida y alguna que otra lágrima.

Y si una diva es capaz de cambiar de registro, ¿cómo no podrían hacerlo las series de televisión? Nuestro pasatiempo favorito está abandonando a las damas de rosa y las anatomías de Grey en detrimento de protagonistas femeninas más fuertes, complejas, fascinantes y realistas que vapulean al clásico "chica sufre porque chico no la quiere (o sí, pero todavía no se ha dado cuenta)". ¿Ha llegado el momento de decirle adiós a Betty la Fea y hola a Daenerys de la Tormenta?

Completamos nuestro número con los protagonistas absolutos del mes de septiembre: los niños. Su vuelta al cole salta a nuestras páginas de moda, de belleza (o acaso su piel no merece lo mejor), de nutrición (¿sabes qué estamos haciendo mal en su alimentación y cómo rmediarlo?), de psico (los amigos son lo más importante del cole) y de actualidad.