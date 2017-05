6 trucos fáciles (y caseros) para un armario en orden

22 may 2017

La primavera hace más de dos meses que entró definitivamente en el calendario, y cuando nos queramos dar cuenta, el verano llamará a la puerta de nuestro armario para colarse en nuestros looks. Las temperaturas suben, las terrazas nos invitan a disfrutar del sol (y de la luna) y es el momento de presumir de tendencias y de las primeras muestras de bronceado en tu piel. Estamos seguras de que has hecho los deberes 'fashionistas' y ya tienes fichadas todas las prendas que no pueden faltar en tus estilismos de temporada, pero ¿qué pasa con tu armario?

No nos engañemos, tenemos una guerra abierta que se libra en el cajón de la ropa interior y que encuentra la batalla final con los calcetines y medias; nos desesperamos porque nos faltan cuatro cuerpos más en el armario para ordenar (por tipo de ropa, colores y materiales, recuerda) toda nuestra ropa sin que nos la encontremos arrugadísima cuando nos la vamos a poner; 'perdemos' unos cuantos jerseys y blusas cada temporada por culpa de las marcas que esas mismas perchas dejan en los tejidos y, por si fuera poco, nunca sabemos doblar tan bien como en las tiendas nuestras camisetas para que su hueco en el armario parezca de catálogo. Hasta ahora...

Como te contábamos en nuestra guía práctica, el cambio de armario ya deberías haberlo hecho hace tiempo pero, pero por si acaso aún te quedan cosas que colocar, en este vídeo viral de Facebook hemos encontrado la solución que nos quitará unos cuantos dolores de cabeza, y nos ayudará a tener un vestidor digno de revista.

Y para ti, ¿cuáles son los trucos infalibles para tener un armario perfectamente ordenado?