Iluminación exterior: consejos e ideas para tu terraza o jardín

26 may 2017

"Summer sun, something's begun, but oh, all those summer nights..." cantaban en 'Grease' convirtiendo esta letra en un himno generacional. Y es que los sueños de las noches de verano terminan al amanecer, después de una velada inolvidable a la luz de luna, después de una barbacoa que dé el pistoletazo de salida a la temporada de fiestas estivales, de una romántica cena con tu pareja, o de una reunión arreglando el mundo entre brindis con los más íntimos. Todo ello, con el cielo estrellado como techo, porque si hay algo seguro, es que en verano nos gusta 'vivir' al aire libre. Y, por supuesto, tu terraza o jardín son los mejores puntos de encuentro.

En Mujerhoy.com no nos cansamos de repetir, cuando te damos ideas 'deco', que los textiles y la iluminación son las claves para dar forma a un hogar, y hoy nos centramos precisamente en lo segundo para proponerte crear un ambiente acogedor y agradable para que tus noches de verano sean inolvidables. Según nos cuenta Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación, "la luz puede cambiar un espacio por completo: puede hacerlo acogedor o frío, de alto a bajo, de claro a oscuro, de largo a corto,… Por ello, tenemos que tener claro a la hora de elegir un punto de luz, saber qué objetivo queremos conseguir".

Así, la experta nos recomienda que "una vez adaptado el mobiliario a la terraza en función de su tamaño y necesidades, no solo la decoración debe reflejar nuestra personalidad, también la iluminación es parte de nosotros. Si nuestra casa está siempre llena de invitados, las guirnaldas o farolillos, le dan ese toque de fiesta". Además, nos recomienda que si "para una terraza queremos un ambiente confortable y cálido, lo ideal son las lámparas decorativas de pie o de sobremesa fabricadas con materiales preparados para estar en el exterior", y uno de sus secretos para conseguir un resultado perfecto es "dar protagonismo a puntos clave para crear sugerentes juegos de sombras e iluminar zonas de paso".

Los españoles somos bastante conscientes de ede la importancia de los juegos de luces en la decoración de nuestra terraza o jardín, y tal como muestra un estudio realizado por Houzz (plataforma online de diseño y renovación del hogar), "más de la mitad de los particulares renueva la iluminación durante su proyecto de exterior (62%), de los cuales, un 9% apuesta por las nuevas tecnologías instalando iluminación 'inteligente' con control remoto desde un dispositivo móvil". Además, somos 'eco-responsables',. porque apostamos "por las luminarias tipo LED (83%), solares (50%) y de bajo voltaje (8%)", y cuando elegimos los diseños, lo hacemos "para resaltar elementos decorativos y crear ambiente (78%) o para diseñar un espacio relajante y agradable donde disfrutar cómodamente del exterior (73%)".

Nuestros 7 'tips' de estilo para iluminar tu jardín o terraza Siempre que puedas, apuesta por la luz indirecta en tonos cálidos para crear un ambiente íntimo.

para crear un ambiente íntimo. Atrévete a crear un ambiente festivo y con un toque 'retro' jugando con guirnaldas con luz , farolillos y bombillas tipo verbena.

, farolillos y bombillas tipo verbena. Juega con lámparas de sobremesa y faroles de diferentes tamaños y estilos para añadir un punto de tendencia .

. Si quieres poner una luz en el techo, que sea una lámpara llamativa y rompedora que se lleve todo el protagonismo.

que se lleve todo el protagonismo. La madera siempre es tu mejor aliado en exteriores, y en este caso también se convierte en el material estrella.

siempre es tu mejor aliado en exteriores, y en este caso también se convierte en el material estrella. Coloca velas que aporten una luz tenue y cálida y que, además, tengan (un ligero) aroma a citronella para ahuyentar a los insectos.

que aporten una luz tenue y cálida y que, además, tengan (un ligero) aroma a citronella para ahuyentar a los insectos. No te olvides de iluminar las zonas de paso y escaleras para facilitar los accesos.

