'Battle rope', el entrenamiento de moda

17 jun 2017

Compartir en google plus

Si no paras de ver gente en las redes sociales y en tu gimnasio entrenando con unas cuerdas no te has vuelto loco… ni ellos tampoco. La battle rope es la nueva moda del fitness. Las rutinas de entrenamientos hit, con muchos ejercicios cuya base se comparte con el crossfit, están comiendo terreno día a día a las tablas clásicas de ejercicios en gimnasios. Son rutinas más cortas, más dinámicas, más duras y sobre todo más divertidas.

Las battle rope es uno de los elementos protagonistas en los últimos tiempos dentro de estas rutinas vanguardistas de entrenamiento. No es más que una soga muy fuerte, con un grosor y peso importante, que se coloca rodeando algún punto fijo como un pilar.

Hay variaciones partiendo de esta posición de la soga. Los dos más habituales consisten en batir la cuerda con fuerza y ritmo. Se puede hacer alternando el movimiento de las manos o generando ondas con las dos a la vez. Uno muy original es la plancha con battle rope, exigente para los abdominales. En este caso te sitúas en plancha clásica y coges uno de los extremos de la cuerda. Un compañero de entrenamiento hace lo propio con la otra punta y comenzáis a batir a la vez.

Parece una tontería pero cualquiera de ellos son muy duros y extremadamente completos. Suele ser más difícil y más duro cuanto menor fuerza tengas porque requiere de mucho fondo físico, fuerza y también técnica. Es importante flexionar muy bien las piernas bajando el centro de gravedad y apoyarte muy bien en el suelo. A partir de ahí, reteniendo con los cuádriceps, se empieza el movimiento con el que vas a trabajar todo el tren superior. Notarás que el abdomen se pone tenso porque ayuda a retener el movimiento, y los brazos y los hombros hacen el resto. La clave del ejercicio es hacerlo en series muy cortas pero de gran intensidad. Por ejemplo en tandas de 45 segundos.

No dudes en probarlo si tienes oportunidad. Querrás volver a incluirlo en tus circuitos de trabajo una y otra vez para ver tus progresos. Ya verás lo completo que es, ya sea para fortalecer o perder peso. Tu core lo agradecerá.