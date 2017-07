¿Por qué me pican las piernas después de correr?

28 jul 2017

No todo el mundo tiene esta sensación, pero cuando aparece es después de haber estado un tiempo largo sin practicar deporte o si no hemos sido deportistas y empezamos de repente a correr. Hay que ir adelantándote que es una señal de que estás reactivando tu circulación. No hay que asustarse por ese picor, pero vamos a entrar mejor en detalles.

Para que entiendas qué es lo que está pasándole a tu cuerpo debes saber qué sucede cuando sales a correr o practicas algún deporte: durante el ejercicio nuestro ritmo cardíaco aumenta por lo que la sangre fluye más rápido y para ello los vasos sanguíneos se expanden. Éstos permanecen abiertos cuando estás en forma, pero si dejas de practicar repentinamente deporte tus capilares tienden a colapsar y ahí es cuando comienza esa sensación de picor y rojez en nuestra piel.

Como solución sería fácil decir que hay que ser constante en nuestra rutina de ejercicios, pero no es tan fácil ser tan frecuente con el entrenamiento. Pero como sabemos que esta sensación es incómoda y no es el mejor impulso para seguir haciendo deporte sí puedes reducir ese picor con estos tres consejos:

Consejos para prevenir y reducir el picor: La ropa que eliges para hacer ejercicio debe ser suelta y de material transpirable.

Como el sudor potencia el picor acuérdate de llevar contigo una toalla suave para secar el sudor.

Cuando sepas que vas a volver a tu rutina de entrenamiento toma tés diuréticos ya que favorecer tu circulación.

Es importante que si a parte comienzan a aparecerte erupciones en la piel podrías estar sufriendo una reacción alérgica llamada urticaria colinérgica provocada por el aumento de los niveles de histamina provocada. Entonces deberías dejar el ejercicio que estés practicando y comunicárselo a tu médico.

