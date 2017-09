20 sep 2017

"¿Quién no ha soñado alguna vez con un vientre plano y bla, bla, bla?" Seguro que esta frase te suena o te la has repetido más de una vez. Y todos hemos caído al final en el mismo error: "quiero reducir la tripita así que... ¡Voy a hacer 'abdominales'!"

...Y nos ponemos manos a la obra. Es verdad que los clásicos 'crunches' (los 'abdominales' de toda la vida), son bastante efectivos si los hacemos correctamente (ese cuello...) y los combinamos con otros ejercicios. Si no, la derrota está asegurada.

20, 50, 100, 200 repeticiones... Cuantos más ¿mejor? Pues no. Los 'crunches' no sirven de nada por si solos. Y menos aún si nuestra dieta no acompaña (¡ay esos fritos!).

Pero la solución es más fácil de lo que parece: hay una gran variedad de ejercicios alternativos que podemos incluir en nuestra rutina para fortalecer nuestro músculo abdominal... Y no morir en el intento.

Entonces, ¿ejercito mis abdominales?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un ejercicio localizado no disminuye la grasa de dicha zona. Una dieta adecuada, ejercicio y descanso son los tres pilares de un cuerpo sano... Y, en definitiva, menos tripita.

Pero si queremos que nuestros abdominales 'destaquen', la solución son los ejercicios centrados en este gran desconocido: el músculo recto abdominal. Y cuanta más intensidad, mejor.

Estos son, a nuestro juicio, los cinco más efectivos más allá de los clásicos 'abdominales' de toda la vida... ¡A por ello!