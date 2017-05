'Cloud eggs', la receta de huevos con la que triunfarás en Instagram

@snap.eat.share ・・・ Cloud Eggs! Because having them poached, fried, boiled or scrambled is just so mainstream these days. Love the fluffiness of the egg white & you're guaranteed a perfect runny yolk each time! #latergram #invite #cloudeggs #whatthefudgecafe #cabramatta #avocado #breakfast #brunch #chorizo #eggporn #eeeeeats #fcba #foodie #foodlover #foodphotography #foodpics #foodporn #foodstagram #igfood #instafood #instafoodie #mealforameal #myfab5 #sydneycafes #sydneyeats #sydneyfood #sydneyfoodblogger #sydneyfoodie #yolkporn #snapeatshare

Una publicación compartida de What The Fudge - Cabramatta (@whatthefudgeaustralia) el 28 de May de 2017 a la(s) 6:53 PDT