El arte de recibir: Beatriz Fernández

"Por mi trabajo, me relaciono con mucha gente entre semana, así que el fín de semana me encanta organizar una comida sencilla con mi familia y los amigos más íntimos", reconoce Beatriz. ¿En qué piensa al organizar la cita? "En elegir un buen mantel, las flores y, por supuesto, en una buena compañía". Como ejemplo, esta propuesta: "Me he decantado por una mesa para cuatro muy veraniega, un bufet con cocina tradicional mediterránea y gallega, muy informal. Huyo de las comidas serias con protocolo", explica.

juan millás La ensalada de calabacín y pasas.

Sobre un mantel de lino estampado de la Nueva Moderna, despliega los platos pintados por Teresa Rapallo. "Me encanta su estilo navy; la cubertería es heredada de mi familia; los vasos de vermut y las bandejas de cerámica son de Indietro y las flores, de Aflore Mío. Mi madre, la interiorista Isolina Castro, busca cada año telas para hacerme manteles. Soy muy sentimental y en mis mesas siempre hay piezas y objetos heredados", apunta.

En 10 claves: El número de invitados perfecto..."Cinco o seis". Para una ocasión especial... "Las flores de Sally Hambleton o Aflore Mio". La música... "Adele y Sade no faltan nunca". Mis recetas... "Para la comida, conservas de La Riviere, gazpacho y ensalada de lentejas. Y para cenar, pasta con verdura y vino de Marqués de Murrieta". Para vestir la mesa... "Un mantel de Camarillas; una vajilla pintada a mano por mi socia, Teresa Rapallo; y una cubertería de plata heredada". El manual de la perfecta anfitriona... "Luz, música, comida que no sea complicada y hacer sentir a todos en su casa". Fallos que hay que evitar... "Un menú difícil y mezclar gente muy diferente". Mis direcciones secretas para una mesa 10... "En decoración, Indietro, en Madrid, y La Nueva Moderna, en Pontevedra. Y para el menú, Cristina Oria". Mi referencia... "Mi cuñado, Antonio Saorín". El mejor piropo... "Soy feliz si les cuesta irse".

¿Y el menú? "Soy fan de los aperitivos, me gustan más que la comida. Siempre confío en Samantha de España: trabajo mucho con ella para eventos y también en casa. Hemos optado por una tabla de quesos, chupitos de gazpacho, tomates con hojas de menta, ensalada de higos y de calabacín con pasas, mejillones y berberechos de La Riviere y, de postre, merengues con frutos rojos y fruta fresca "explica Fernández". Y si me apetece un exceso, sirvo helados de Regma. Irresistibles".