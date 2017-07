Planeta vegano.

1 jul 2017 carlota cid

Todo el mundo habla de ello, pero ¿sabemos qué es, de verdad, el veganismo? "Una filosofía y forma de vivir que busca excluir -hasta donde sea posible-, todas las formas de explotación y crueldad para con los animales, ya sea para alimento, ropa, agricultura...", decía la Vegan Society ya en 1979. Y esta tendencia, que parecía una excentricidad hasta hasta hace bien poco, se ha está convirtiendo en un hype.

Los restaurantes se multiplican, los productos veganos se hacen hueco en los supermercados y la lista de celebrities que ha salido del armario vegano es larga: Alanis Morrissette, Natalie Portman, Fiona Apple, Jared Leto, Joaquin Phoenix, Sting, Ellen DeGeneres... Por no hablar de Prince y Steve Jobs, cofundador de Apple, pioneros en la defensa de un mundo sin consumo animal. O del cantante Morrissey, que exige que no se vendan productos cárnicos en los festivales donde participa, hasta tal punto que en 2009 abandonó el escenario de Coachella porque olía a barbacoa.

Como en todo, las redes sociales están siendo claves en este crecimiento, también en nuestro país donde, según un estudio de Lantern, el 7,8% de la población mayor de 18 años no ingiere carne ni pescado. En Instagram Marta Martínez, de @midietavegana (82.600 seguidores), defiende que "el veganismo no es una dieta, a dieta estoy yo", y con sentido del humor cuenta cómo controla su peso sin comer nada animal. Mientras, la especialización alcanza incluso a agencias de viajes como Vegan Travel y Vegan Cruises, cruceros en los que, por supuesto, los camarotes no llevan nada en piel animal.

También fuera de casa

Hamburguesas de verduras, avena, cacachuete y manzana; callos veganos hechos a partir de setas, garbanzos y leche de coco; ensaladas de mar en las que solo las algas nadan a favor del plato... el trampantojo está a la orden del día en el nuevo boom de los restaurantes veganos y no, no es algo casual. Un estudio lanzado el pasado mes de febrero confirmó que en nuestro país ya hay 1.418 locales dedicados al universo vegetariano, vegano o veg-friendly: 1.000 más de los que existían hace solo cinco años.

¿Cuáles son las razones de ese boom? Por un lado, muchos veganos estrictos buscan en su dieta los clichés que les vinculan a la corriente mainstream (las hamburguesas, la cocina asiática...) para no sentirse "bichos raros" ante el plato. Por otro, los veg-friendly prefieren acercarse a este universo sin perder de vista lo que sus cinco sentidos ya tienen asimilado como "comestible". Porque es cierto que nuestros hábitos están cambiando: el consumo de carne roja, por ejemplo, descendió un 35% en nuestro país en 2016, según un informe del Observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida, redactado por The Green Revolution y recogido por la web Una Vegana por el Mundo.

Esta tendencia con visos de arraigar en nuestro país -como ya ha ocurrido en otras zonas de Europa- no solo alegra a la comunidad vegana, acostumbrada durante años a casi "esconderse" en restaurantes no siempre estéticos; también anima a los empresarios de hostelería, que han encontrado en ella un filón. Prueba de que los restaurantes veganos van a ser más que una moda son los exitosos Viva Burger (Costanilla de San Andrés, 16), Raro Rare (Barceló, 5) y Honest Greens (Paseo de la Castellana, 89), todos en Madrid. O los locales del grupo Copenhagen, con cuatro sucursales en Valencia y una en la capital (grupocopenhagen.com).

Sigue la pista también de Garraxi (Tejería 9, San Sebastián); Raíces (Pablo Picasso 30, Granada); Gaia (Fernán González 37, Burgos); y Enjoy Vegan (Plaça de Sant Agustí Vell 10, Barcelona). Y encuentra tu trampantojo.