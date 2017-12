Marta Seco: "Una buena mesa va mÃ¡s allÃ¡ de un plato de comida"

14 dic 2017

Hay algo cinematográfico en ver cómo un restaurante vacío a primera hora de la mañana se va desperezando. Para llegar al jardín toscano que es el corazón del 'Numa Pompilio' hay que atravesar la gran sala, con las mesas, alfombras y antigüedades sumidas aún en las sombras. Para crear el último (por poco tiempo) de los restaurantes del grupo 'El Paraguas',Marta Seco, economista de formación y creativa por generación espontánea, se inspiró en las óperas de Verdi y aquella época de refinamiento.

Un ejército de personas se ocupa con una coreografía precisa de que todo vaya tomando vida. Marta es la directora de esa orquesta y la artífice del alma que palpita en cada uno de los restaurantes del grupo hostelero más exitoso del país. Con el Numa ya en marcha, sale a la calle, dobla la esquina de Velázquez con Jorge Juan y señala Amazónico, probablemente el local más solicitado de la capital, un vergel con un club de jazz en sus bajos. Cerca de allí está también el internacional 'Ten con Ten'. Y justo enfrente, el motor de todo, un espacio que funciona como laboratorio, donde se prueban recetas, se elaboran artesanalmente los panes y los helados que se servirán en los restaurantes y se organizan actividades de formación y ocio para los casi 500 empleados.

Dos pasos más allá, está el germen: el restaurante 'El Paraguas', con el nombre de la plaza de Oviedo donde Marta y Sandro Silva (su marido, chef y el otro 50% del grupo) se enamoraron. En la esquina opuesta, en Ultramarinos Quintín, se puede pedir la vez en la tienda delicatessen o sentarse a comer y a ver y ser visto, como hace su clientela de aristócratas, celebrities y gente bien. Marta ordena la comida: crema de calabaza con jengibre, ensalada de gambas y carabineros, salteado de quinoa picantita y torrijas.

Mujerhoy ¿Qué fue antes, el amor o los restaurantes?

Marta Seco El amor. En realidad el amor fue antes de casi todo, porque Sandro y yo estamos juntos desde los 15 años. Yo empecé en este mundo animándole y ayudándole a conseguir su sueño: montar su propio negocio, ¡lo veía cristalino! Empezamos juntando dinerito de todas partes y abriendo El Paraguas, que nos costó 11 millones de pesetas.

Mujerhoy ¿Y fue el suyo un romance de mesa en mesa?

Marta Seco Sí, sin duda. Salir a comer o a cenar es un plan que nos encanta desde siempre. Con todo su ritual: que nos sirvan un buen vino, que nos expliquen… O encontrar en cualquier ciudad sitios donde comer bien rico y descubrir platos locales. Para mí, viajar también es comer. Mucha gente que viene a Madrid llama antes para reservar en nuestros restaurantes, y organizan sus escapadas en función de cuándo hayan conseguido mesa.

Mujerhoy ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando para conseguirla?

Marta Seco Un mes y medio, fácilmente, si hablamos de días clave y fines de semana.

Mujerhoy Un buen termómetro del éxito

Marta Seco Que los restaurantes estén llenos es la mejor recompensa. El éxito es ver que la gente disfruta con lo que hacemos. Esto es una obra de teatro que levanta el telón cada día y cada noche, y en cada función intervienen muchas personas.

Mujerhoy ¿Y cuál es su papel?

Marta Seco Aunque llevo un peso importante en toda la gestión económica y en la profesionalización de nuestra empresa, con lo que realmente disfruto y con lo que creo que aporto mayor valor es gestionando a través de la creatividad, y con un sinfín de detalles, las emociones y sensaciones de las personas que recibimos en nuestros restaurantes. Partimos de la base de una excelente cocina y yo estoy encargada de que todo encaje desde el punto de vista conceptual, intentando conseguir el clima que buscamos: que la música sea adecuada al momento, al espacio, al tipo de cocina y al tipo de cliente, la decoración, la iluminación… Cuando lo consigues, se crea una energía brutal, una especie de magia.

Mujerhoy Parece haber sido capaz de conciliar profesión, amor, familia...

Marta Seco Me siento en un momento muy dulce, en el que estoy disfrutando de ser madre pero también de un trabajo que me hace feliz. Al final, la vida es lucha continua y está bien que sea así, porque las cosas fáciles ni las disfrutas, ni las valoras ni salen igual de bien. La dificultad y el sacrificio son lo que le dan sal a todo. No entiendo la vida como algo plano, son altibajos, crisis, superaciones… Tenerlo todo depende de lo que cada uno entienda por éxito.

Mujerhoy ¿Y qué es para usted?

Marta Seco La gente suele relacionarlo con algo público, dinero o reconocimiento, pero es una de las cosas más íntimas de la persona. Para mí es ir acorde a lo que eres y a lo que aspiras, es tener un ten con ten en todo lo que es importante. Como madre, lograr que mis hijos sean personas íntegras y puedan lograr sus inquietudes. En pareja, que mantengamos la llama y que, tras 26 años, conservemos esos momentos en los que te miras y todo tiene sentido. En lo profesional, vivir de lo que me gusta, sin perder la ilusión de seguir mejorando.

Mujerhoy ¿Y que los números vayan bien no le vuelve a uno un poco loco?

Marta Seco Está mal que yo lo diga, pero tengo una relación buenísima con el dinero. No necesito lujos ni una vida distinta, me gusta la que tengo. ¿Podría permitirme algún lujillo? Pues sí, pero no me hace tanta ilusión y no quiero acostumbrarme a una vida que podría desaparecer. No quiero que lo económico me ate. La dependencia del dinero te priva de toda libertad.

Mujerhoy ¿Qué ha aprendido en el camino?

Marta Seco Que el perfeccionismo es una trampa. He pecado mucho de él, pero te bloquea, como el miedo al fracaso. Hay que hacer las cosas sin miedo a la imperfección. No podemos ser cracks en los negocios, en la crianza, en la pareja, con los padres… Es agotador lo que nos exigimos las mujeres

Mujerhoy ¿Encuentra ingredientes similares en el éxito de sus negocios, de la familia y de la pareja?

Marta Seco A todo hay que ponerle ganas, es fundamental esa actitud de perseguir la excelencia sabiendo que posiblemente no la alcances, pero sin dejar de pelear por ella.

Mujerhoy ¿Ir a un restaurante es más que ir a comer?

Marta Seco Una mesa va mucho más allá de un plato de comida. Y más en nuestra cultura mediterránea. Me asusta que con las redes sociales se pierda ese contacto entre las personas y me da mucho gusto pensar que tal vez nuestros restaurantes sean una excusa para que la gente salga, se encuentre, charle, ría o llore. ¿Te imaginas que se hace realidad eso de que nos podamos alimentar con pastillas? ¡Qué horror! Me moriría de tristeza.

Mujerhoy ¿Qué es una buena experiencia gastronómica?

Marta Seco No solo que la comida esté rica, pero esa es la base y muchas veces se infravalora, sobre todo ahora que se quieren locales espectaculares. La estética es importante y un buen servicio, música que cree ambiente, gente con pintón... Todo forma parte de la experiencia, pero lo esencial es que el bocado que te llevas a la boca te dé hasta escalofríos de placer.

Mujerhoy ¿Cuáles son sus próximos retos?

Marta Seco El año que viene abriremos un restaurante de cocina saludable en la Puerta de Alcalá. Después iniciaremos la aventura europea. Nos gustaría ir a Londres, donde sucede todo. Es un reto muy difícil, pero nos apetece mucho.