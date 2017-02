¿De verdad los hijos quitan calidad de vida?

6 feb 2017

No sabemos si se trata de una efectiva campaña de marketing, como apuntan algunos, o si es un sentimiento profundo de la periodista Samanta Villar, pero sus declaraciones en una entrevista meses después de tener a sus hijos han levantado no pocas ampollas, despertando encendidas opiniones a favor y en contra. En el centro de la polémica una frase: “Tener hijos es perder calidad de vida” y una rotunda afirmación en la que afirma no ser más feliz después de haber sido madre, de lo que se ha deducido, por tanto, que ahora es menos feliz que antes de ser madre.

Todo este ruido mediático y digital en torno al lanzamiento de un libro escrito por la popular periodista, ‘Madre hay más que una’, fruto del duro periplo que vivió Villar hasta lograr ser madre gracias a la ciencia y a la donación de óvulos a los 41 años. Y es precisamente la madurez de la periodista y escritora una de las cuestiones que más ha llamado la atención entre quienes han valorado negativamente sus declaraciones, al considerar que ha tenido experiencia y vivencias suficientes como para haber previsto los inconvenientes y cambios que acarrea tener niños.

“No creo que exista el instinto maternal” o “Me comieron el coco y quise tener hijos porque me dijeron que era maravilloso”, son otras de las declaraciones que han dejado estupefactos a más de uno. Sin embargo, ¿tiene eso que ver con el amor? Las madres alineadas al lado de la periodista aseveran que reconocer el esfuerzo, sacrificio o las renuncias que implica tener hijos no tiene nada que ver con el apego y el amor que le profesan, mientras que quienes están en contra, se preguntan qué pensaran sus hijos el día que descubran estas declaraciones de su madre en una era digital en la que lo que se publica permanece para siempre aunque se difumine en el maremágnum de la información.

Sea como sea, la polémica en torno a una figura pública está de nuevo servida. ¿Y tú, qué opinas? ¿Tener a tus hijos ha sido la mejor experiencia de tu vida o te ha restado calidad de vida? ¿Echas de menos salir de copas cuando te apetece o es que, sencillamente, ya no te apetece y prefieres quedarte en casa viendo una película de dibujos animados? Quizás incluso tengas una opinión intermedia en la que compagines jugar con tus hijos con dedicaros tiempo íntimo en pareja e incluso tiempo sólo para ti. Y para Samanta sólo un dicho de las abuelas: ‘Niños pequeños, problemas pequeños; niños medianos, problemas medianos; niños grandes…’, quizás lo peor está por llegar.