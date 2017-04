20 abr 2017

Ya lo venía advirtiendo Joaquín Sabina desde 1980 (cuando el 'himno' "Pongamos que hablo de Madrid" formó parte de aquellas "Malas Compañías"): las niñas ya no quieren ser princesas. Y treinta y siete primaveras después, parece que la tendencia ha ido 'in crescendo' y ha llegado hasta el punto de que no quieren serlo ni el día de su comunión. Y para muestra, los lookbooks de las firmas infantiles para esta primavera que revisamos para poder elegir una veintena de vestidos de comunión para nuestro blog Things We Love.

Las colecciones cambian cada temporada, eso es algo innegable, como lo es que la moda infantil cada vez se acerca más a las colecciones de adultos y recrea sus tendencias en versión 'mini'. Y quizá es por eso que al revisar los catálogos de comuniones 2017 creamos estar viendo los de novias (incluso hay firmas que comercilizan ambas líneas).

Lejos de las siluetas princesa de antaño, las jaretas y la batista, los lazos, el cuello bebé y el blanco impoluto, los vestidos de comunión de esta primavera también incluyen detalles en color, brocados, encajes, bordados joya, sutiles transparencias (sí, como lees) e incluso hemos llegado a ver escotes a la espalda (que sí, de verdad, no han sido espejismos). Eso sí, los niños, en su mayoría, siguen siendo marineros de mayor o menor rango.

Disney nos había hecho creer en nuestra infancia que lo mejor que nos podía pasar en esta vida era encontrar a nuestro príncipe azul, casarnos y comer perdices, pero después crecimos y preferimos convertirnos en 'superwoman'. No podemos negar que nos gusta que las niñas de hoy no solo sueñen con ser delicadas y frágiles princesas, pero de ahí, a que se vistan de novia (o de alfombra roja) con nueve años, hay un trecho...

También te interesa...

- 25 trajes y vestidos de comunión que sí nos gustan para tus hijos