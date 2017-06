¿Estás embarazada? Cuida tu rostro del sol

23 jun 2017

La piel hay que cuidarla siempre pero más aún durante el embarazo y, especialmente, en el verano cuando, irremediablemente, nos exponemos más al sol. El aumento de la progesterona y de los estrógenos estimula la producción de melanina, lo que favorece la aparición de machas, de forma especial en el rostro. Son conocidas como cloasma o paño y aparecen concentradas en la frente, las mejillas, el bigote o la nariz.

Son más habituales entre mujeres de tez morena y suelen aparecer en torno al cuarto mes de embarazo. Es una consecuencia de los cambios hormonales que tiende a desaparecer después del parto. Sin embargo, esto no significa que vayan a quitarse completamente, por eso es tan importante la prevención.

Lo mejor, no exponerse directamente al sol. Si sales a caminar o haces deporte, una gorra con visera es lo más adecuado para mantener el rostro a la sombra. Aun así, procura evitar las horas centrales del día y hazlo a primera hora de la mañana o al atardecer. No sólo tu piel, sino todo tu cuerpo te lo agradecerá. Para el resto de las ocasiones, aprovecha para darte algún capricho y el sombrero que más te guste, pero procura que tenga ala suficiente para protegerte del sol, recuerda que no es sólo un complemento para estar más favorecida.

Utiliza una protección solar adecuada. Tómalo como una rutina diaria. Limpia tu rostro y aplica la protección solar cada mañana. Luego debes renovarla periódicamente siguiendo las instrucciones de uso del producto, si bien lo habitual es limpiar la piel y echar de nuevo crema cada dos horas. Ten en cuenta si practicas deporte o si vas a la playa o a la piscina que el sudor, el agua y pasarse la toalla eliminan la crema, por lo que tendrás que aplicártela con más frecuencia. Si tomas algún tipo de medicación pregunta a tu médico si puede tener consecuencias sobre tu piel para extremar las precauciones.

Después del parto puedes utilizar una crema despigmentante compatible con la lactancia para acelerar el proceso que, de forma general, suele tardar entre tres y cuatro meses. Sin embargo, hay mujeres que no terminan de deshacerse de estas manchas, por lo que pueden consultar por los peelings químicos o por los tratamientos con láser.

